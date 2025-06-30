В ДТП в Алтайском крае погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате ДТП в Шипуновском районе в Алтайском крае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры региона.

«Шесть человек, в том числе трое детей, погибли... Четверо, в том числе один ребёнок, пострадали», - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что раненых госпитализировали.

Как сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, участниками ДТП стали два легковых автомобиля. В результате «погибли граждане, трое из которых несовершеннолетние». Ведомство проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и способствовавшие аварии причины и условия.

В свою очередь, пресс-служба регионального управления МВД уточнила, что в Шипуновском районе столкнулись Kia Forte и Honda Odyssey. Ведомство не привело данных о погибших и пострадавших.

Ранее на автодороге Сургут-Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе столкнулись автомобили «Соболь» и «Солярис», погибли пять человек, включая двух несовершеннолетних, напоминает «Свободная пресса».

