Трамп заявил, что не разговаривал с Ираном после ударов по ядерным объектам

Президент США Дональд Трамп не разговаривал с представителями Ирана после американских ударов по ядерным объектам республики. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

Как отметил Трамп, он «ничего не предлагает» Тегерану в отличие от экс-президента США Барака Обамы.

«И я даже не разговариваю с ними с тех пор, как мы полностью уничтожили их ядерные объекты», - подчеркнул глава государства.

Кроме того, президент указал, что Иран получил от США «миллиарды долларов» в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий.

Между тем СМИ сообщили о планах спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в ближайшие дни провести переговоры о возможном соглашении с Тегераном по прекращению обогащения урана в обмен на ослабление санкций, пишет «Свободная пресса».

