Трамп заявил, что не разговаривал с Ираном после ударов по ядерным объектам
Президент США Дональд Трамп не разговаривал с представителями Ирана после американских ударов по ядерным объектам республики. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.
Как отметил Трамп, он «ничего не предлагает» Тегерану в отличие от экс-президента США Барака Обамы.
«И я даже не разговариваю с ними с тех пор, как мы полностью уничтожили их ядерные объекты», - подчеркнул глава государства.
Кроме того, президент указал, что Иран получил от США «миллиарды долларов» в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий.
Между тем СМИ сообщили о планах спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в ближайшие дни провести переговоры о возможном соглашении с Тегераном по прекращению обогащения урана в обмен на ослабление санкций, пишет «Свободная пресса».
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