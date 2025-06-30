Беспилотник ВСУ атаковал медучреждение в Горловке

Украинский дрон атаковал учреждение здравоохранения в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил мэр города Иван Приходько.

Инцидент произошел в Калининском районе.

«В результате атаки дрона... повреждено учреждение здравоохранения», - сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

Кроме того, в Горловке получил повреждения объект теплоснабжающей организации.

Ранее в городе Вахрушево Луганской Народной Республики одна женщина погибла, еще одна пострадала при атаке беспилотника ВСУ, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРБеспилотники

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