В Екатеринбурге крупнейший ТЦ города опечатали из-за нарушений
Деятельность самого крупного торгово-развлекательного центра Екатеринбурга «Гринвич» приостановили из-за нарушений, входные двери здания опечатаны. Об этом заявили в пресс-службе свердловского управления Федеральной службы судебных приставов.
Соответствующее решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга.
«Судебные приставы приостановили деятельность, связанную с пребыванием людей в нежилых зданиях, из-за нарушений требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности до устранения выявленных нарушений», - указали в УФССП.
Если решение суда не будет исполнено, правоохранители вынесут постановление о взыскании исполнительского сбора либо привлечении к административной ответственности.
Между тем в торговом центре в Москве мужчина устроил погром, повредив стеклянные двери, витрины, мебель, технику и товары, напоминает РЕН ТВ. Дебошира задержали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru