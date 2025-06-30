В Екатеринбурге крупнейший ТЦ города опечатали из-за нарушений

Деятельность самого крупного торгово-развлекательного центра Екатеринбурга «Гринвич» приостановили из-за нарушений, входные двери здания опечатаны. Об этом заявили в пресс-службе свердловского управления Федеральной службы судебных приставов.

Соответствующее решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга.

«Судебные приставы приостановили деятельность, связанную с пребыванием людей в нежилых зданиях, из-за нарушений требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности до устранения выявленных нарушений», - указали в УФССП.

Если решение суда не будет исполнено, правоохранители вынесут постановление о взыскании исполнительского сбора либо привлечении к административной ответственности.

Между тем в торговом центре в Москве мужчина устроил погром, повредив стеклянные двери, витрины, мебель, технику и товары, напоминает РЕН ТВ. Дебошира задержали.

