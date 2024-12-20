Искусственная история? В ЕС хотят отправить миротворцев на Украину, Киев опасается
По данным СМИ, миротворческие войска не будут объединены под флагом НАТО, поскольку это неприемлемо для России. В Службе внешней разведки РФ считают, что миротворческий контингент станет фактической оккупацией Украины.
Европейские страны всерьез обсуждают отправку военных на Украину в случае прекращения огня, однако речи о том, чтобы объединять миротворческие силы «под флагом НАТО», не идет, сообщил The Washington Post (WP). Издание отметило, что это потребовало бы согласия всех членов Североатлантического альянса и было бы неприемлемым вариантом для России. В Кремле ранее заявляли о неизбежности конфликта с блоком в случае появления на территории Украины военных альянса.
Отмечается, что переговоры еще находятся на ранней стадии, в частности потому, что прекращение огня сейчас кажется отдаленной перспективой. Собеседники издания, которые участвовали в обсуждениях, сообщили, что ряд европейских стран может направить свои силы, чтобы те помогли поддерживать прекращение огня или играли роль «сдерживающего фактора» для РФ в дальнейшем.
РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЙСК – ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ?
Ряд европейских лидеров рассматривают возможное размещение миротворцев как один из вариантов предоставления Украине гарантий безопасности, пока та не стала членом НАТО. Кроме того, указывает The Washington Post, европейские союзники хотят предоставить Киеву «рычаги влияния» перед началом переговоров с Россией, а также убедиться, что их собственные интересы в сфере обороны не пострадают вне зависимости от того, каким будет соглашение.
«Сейчас речь идет о попытках подумать вслух, какой вариант был бы более приемлем для украинцев», - отметил бывший помощник генсека НАТО и член Европейского совета по международным отношениям Камиль Гранд в беседе с изданием.
Он подчеркнул, что договоренность о миротворцах на Украине после прекращения огня «даст понять россиянам, что они не должны возобновлять конфликт». В свою очередь американцам это будет сигналом к тому, что «европейцы рискуют собственной шкурой».
По оценке чиновников и аналитиков, на Украине потребуется разместить десятки тысяч солдат. Агентство Reuters 18 декабря сообщало, что ЕС может отправить на Украину до 100 тысяч солдат после завершения конфликта. Указывалось, что коалиция из Франции, Германии, Великобритании, Польши и Италии обсуждает возможность ввода своих миротворцев на Украину для прочного мира.
В Европе признают, указал WP, что войска Соединенных Штатов не войдут в их число, однако рассчитывают на логистическую и политическую поддержку США. Источники издания отмечали, что избранный американский президент Дональд Трамп проявил интерес к идее размещения европейских миротворцев, но пока не ясно, поддержит ли ее новая администрация США после вступления Трампа в должность.
ПОЛЬША ПРОТИВ, ГЕРМАНИЯ ЗА
Польша не собирается отправлять миротворцев в Украину, в том числе чтобы «не подыгрывать» нарративу Москвы про якобы желание Варшавы оккупировать запад Украины, об этом заявил глава польского Бюро нацбезопасности Яцек Севера в эфире Polskie Radio.
«Это как исторические вопросы, так и нарративная и когнитивная война, которую ведет Российская Федерация, утверждая, что Польша готова и заинтересована в оккупации западной Украины. Эта версия присутствовала в течение многих лет и очень интенсивно с начала вторжения, и она будет быстро использована, если будет использована армия», - сказал Севера.
При этом в целом идею с отправкой европейских миротворцев глава польского Бюро считает возможной. Он подчеркнул, что необходима дополнительная работа по выработке более единой позиции среди стран ЕС.
«К такому подходу также приводит смена администрации в США, это изменение восприятия того, как можно закончить конфликт», - добавил он.
В свою очередь министр обороны ФРГ Борис Писториус отмечал, что Германия может отправить своих миротворцев на Украину в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом, но если на это будут согласны обе страны. При этом Писториус добавил, что рано принимать решения о каком-либо военном присутствии на Украине, поскольку никаких мирных переговоров пока не ведется.
«Очевидно, что Германия как крупнейшая экономика Европы сыграет в этом свою роль», – заявил он.
При этом, по данным The Wall Street Journal, изначально идею с европейскими миротворцами озвучил Трамп, чтобы контролировать соблюдение прекращения огня после завершения конфликта.
ПОЗИЦИЯ РОССИИ И ЗЕЛЕНСКОГО
Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что контингент иностранных войск в Украине может не дать эффекта и оказаться «искусственной историей». Он заявил, что Киев поддерживает размещение в Украине европейских миротворцев, однако самая важная гарантия безопасности – вступление в НАТО.
«Безусловно, пока Украина не в НАТО, такой аспект может рассматриваться. Вопрос только в том, чтобы это не была просто какая-то, ну, как вам сказать, искусственная история», - сказал Зеленский.
Вместе с тем он уточнил, что решение о размещении иностранных войск «пока не было принято».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в конце ноября отмечал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. В пресс-бюро Службы внешней разведки РФ заявляли, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый «миротворческий контингент» численностью порядка 100 тысяч человек. Там считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
Одержавший победу на президентских выборах в США Трамп во время предвыборной кампании неоднократно говорил о готовности завершить конфликт на Украине за 24 часа, но как именно и при участии каких стран он планирует это сделать, по-прежнему официально неизвестно, передает «Радиоточка НСН».
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