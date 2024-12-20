Искусственная история? В ЕС хотят отправить миротворцев на Украину, Киев опасается

РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЙСК – ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ?

Ряд европейских лидеров рассматривают возможное размещение миротворцев как один из вариантов предоставления Украине гарантий безопасности, пока та не стала членом НАТО. Кроме того, указывает The Washington Post, европейские союзники хотят предоставить Киеву «рычаги влияния» перед началом переговоров с Россией, а также убедиться, что их собственные интересы в сфере обороны не пострадают вне зависимости от того, каким будет соглашение.

«Сейчас речь идет о попытках подумать вслух, какой вариант был бы более приемлем для украинцев», - отметил бывший помощник генсека НАТО и член Европейского совета по международным отношениям Камиль Гранд в беседе с изданием.

Он подчеркнул, что договоренность о миротворцах на Украине после прекращения огня «даст понять россиянам, что они не должны возобновлять конфликт». В свою очередь американцам это будет сигналом к тому, что «европейцы рискуют собственной шкурой».

По оценке чиновников и аналитиков, на Украине потребуется разместить десятки тысяч солдат. Агентство Reuters 18 декабря сообщало, что ЕС может отправить на Украину до 100 тысяч солдат после завершения конфликта. Указывалось, что коалиция из Франции, Германии, Великобритании, Польши и Италии обсуждает возможность ввода своих миротворцев на Украину для прочного мира.

В Европе признают, указал WP, что войска Соединенных Штатов не войдут в их число, однако рассчитывают на логистическую и политическую поддержку США. Источники издания отмечали, что избранный американский президент Дональд Трамп проявил интерес к идее размещения европейских миротворцев, но пока не ясно, поддержит ли ее новая администрация США после вступления Трампа в должность.

ПОЛЬША ПРОТИВ, ГЕРМАНИЯ ЗА

Польша не собирается отправлять миротворцев в Украину, в том числе чтобы «не подыгрывать» нарративу Москвы про якобы желание Варшавы оккупировать запад Украины, об этом заявил глава польского Бюро нацбезопасности Яцек Севера в эфире Polskie Radio.