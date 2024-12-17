В Италии предложили отправить миротворцев на Украину от ООН
Миротворческую миссию на Украину следует отправить от ООН, а не от Евросоюза. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью изданию Repubblica.
Как отметил Крозетто, Россия и Украина не примут европейскую миссию.
«Это должны быть войска ООН. Если нас попросят, мы будем рады внести свой вклад», — указал министр.
По его мнению, миссия будет «насыщенной» из-за протяженности границы между Россией и Украиной. Крозетто добавил, что войска Италии готовы принять в ней участие в составе многонациональных сил.
Ранее в Кремле заявили, что введение миротворцев на территорию Украины возможно лишь при согласии всех сторон конфликта, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru