«Обтекаемый ответ»: Польша откажет Макрону в отправке миротворцев на Украину
Политолог Александр Асафов заявил НСН, что Польша всегда учитывает все риски, чтобы не допустить эскалацию со стороны России.
Президент Франции Эммануэль Макрон получит от польских властей отказ в отправке миротворцев на Украину, так как это большие риски для страны, общество выступает против, заявил НСН политолог Александр Асафов.
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить с польскими властями план европейской миротворческой миссии на Украине, сообщает Rzeczpospolita. Польское издание уточняет, что с этой целью французский лидер прибудет в Польшу 12 декабря. В частности, Макрон намерен обсудить с Варшавой ее готовность отправить на Украину миротворцев - в рамках возможного соглашения. Асафов уверен, что Макрону приготовили обтекаемый ответ.
«Несмотря на польский дух, который проявляет польская политическая элита, обсуждая конфликт на Украине, позиция общества очень понятная. Все, кого они могли послать, например, инструкторы и так далее, они уже послали. Поэтому я думаю, что Макрон получит достаточно понятный ответ – помогать, но не участвовать. Польша всегда учитывает все риски, чтобы не допустить эскалацию со стороны России в сторону Польши. Я думаю, Макрон получит очень обтекаемый ответ», - рассказал он.
По его словам, позиция Польши не меняется в зависимости от конфликтов, это последовательное решение страны.
«Польские политические деятели достаточно прямо комментировали этот вопрос, говоря, что польский контингент не будет в этом участвовать. Это достаточно последовательная позиция. Если вспоминать старую кампанию НАТО в Ираке, польский президент тогда оправдывался перед обществом, что польский контингент, который едет в Ирак в рамках коалиции, составляет не более 500 человек, которые обслуживают самолеты и выполняют технические функции. Польские власти всегда придерживаются плана, что ни один поляк воевать не будет и не погибнет», - подытожил собеседник НСН.
Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил, что Макрон прибудет в Варшаву 12 декабря, с целью рассказать об итогах встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, передает «Радиоточка НСН».
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