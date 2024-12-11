«Обтекаемый ответ»: Польша откажет Макрону в отправке миротворцев на Украину

«Несмотря на польский дух, который проявляет польская политическая элита, обсуждая конфликт на Украине, позиция общества очень понятная. Все, кого они могли послать, например, инструкторы и так далее, они уже послали. Поэтому я думаю, что Макрон получит достаточно понятный ответ – помогать, но не участвовать. Польша всегда учитывает все риски, чтобы не допустить эскалацию со стороны России в сторону Польши. Я думаю, Макрон получит очень обтекаемый ответ», - рассказал он.

По его словам, позиция Польши не меняется в зависимости от конфликтов, это последовательное решение страны.

«Польские политические деятели достаточно прямо комментировали этот вопрос, говоря, что польский контингент не будет в этом участвовать. Это достаточно последовательная позиция. Если вспоминать старую кампанию НАТО в Ираке, польский президент тогда оправдывался перед обществом, что польский контингент, который едет в Ирак в рамках коалиции, составляет не более 500 человек, которые обслуживают самолеты и выполняют технические функции. Польские власти всегда придерживаются плана, что ни один поляк воевать не будет и не погибнет», - подытожил собеседник НСН.

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил, что Макрон прибудет в Варшаву 12 декабря, с целью рассказать об итогах встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, передает «Радиоточка НСН».

