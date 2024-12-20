Зеленский: Украина не может жить в состоянии замороженного конфликта

Украина не сможет жить в состоянии замороженного конфликта после временного перемирия с Москвой, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе президент Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, при таком раскладе боевые действия в итоге возобновятся.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский должен взять ответственность, принять ли перемирие на Рождество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияПеремириеУкраинаВладимир Зеленский

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