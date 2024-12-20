Зеленский: Украина не может жить в состоянии замороженного конфликта
20 декабря 202405:17
Украина не сможет жить в состоянии замороженного конфликта после временного перемирия с Москвой, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе президент Владимир Зеленский.
По словам главы государства, при таком раскладе боевые действия в итоге возобновятся.
Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский должен взять ответственность, принять ли перемирие на Рождество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВФ: В России наблюдается быстрый рост зарплат
- Путин: Все защитники России должны быть уравнены в выплатах
- Заведено дело после «минирования» автомобиля депутата Картаполова
- Орбан: В предложении об обмене пленными речь шла о 700 человек
- Зеленский: Украина не может жить в состоянии замороженного конфликта
- Сийярто: Украина начала безобразную кампанию против Венгрии
- Банкир Задорнов посоветовал россиянам положить миллион рублей на депозит
- СМИ: В декабре в России полностью заблокируют YouTube
- Ломали руки, ноги: Украинский пленный заявил о жестоком обращении командования к военным ВСУ
- В Кремле заявили, что оскорбления Зеленского в адрес Путина говорят о неспособности собраться
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru