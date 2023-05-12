«Оценить обстановку»: Пригожин пригласил Шойгу в Артемовск на фоне атак ВСУ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пригласил министра обороны РФ Сергея Шойгу прибыть в Артемовск (Бахмут). Письмо Пригожина публикует пресс-служба.

Он отметил, что в настоящее время подразделения ЧВК «Вагнер» контролируют более 95% населенного пункта Бахмут, но на флангах противник предпринял ряд успешных контратак.

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«Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также Ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу Вас прибыть на территорию н.п. Бахмут, находящуюся под контролем военизированных подразделений РФ, и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку», - обратился Пригожин.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о начале контрнаступления ВСУ и призвал не верить словам президента Украины Владимира Зеленского о якобы переносе начала активных боевых действий со стороны Киева. По его словам, на Артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги, в части мест успешно, передает «Радиоточка НСН».

Вечером 11 мая военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный со ссылкой на источники сообщил, что украинская армия начала контрнаступление. По его данным, ВСУ пытались прорваться в сторону Берховки и Ягодного. В районе Соледара украинская армия наступала при поддержке бронегрупп, сообщил военкор.

Позже в Минобороны опровергли эту информацию.

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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