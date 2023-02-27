Иран поддержал мирный план Пекина по урегулированию конфликта
Иранские власти поддержали инициативы КНР по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины, сказано в сообщении Министерства иностранных дел Ирана.
Там заявили, что пришло время для дипломатии. Тегеран подтвердил, что «отвергает войну и односторонние санкции, предпочитая диалог и дипломатию для разрешения межгосударственных споров». Также Иран выразил готовность участвовать в мирном урегулировании конфликта между Москвой и Киевом.
Ранее МИД КНР опубликовал заявление с 12 пунктами, касающимися политического урегулирования украинского кризиса.
Как считает президент США, принципы урегулирования конфликта на Украине, предложенные Китаем, выгодны только России.
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