Иран поддержал мирный план Пекина по урегулированию конфликта

Там заявили, что пришло время для дипломатии. Тегеран подтвердил, что «отвергает войну и односторонние санкции, предпочитая диалог и дипломатию для разрешения межгосударственных споров». Также Иран выразил готовность участвовать в мирном урегулировании конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее МИД КНР опубликовал заявление с 12 пунктами, касающимися политического урегулирования украинского кризиса.

Как считает президент США, принципы урегулирования конфликта на Украине, предложенные Китаем, выгодны только России.

