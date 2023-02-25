Байден: Мирный план Китая по Украине выгоден только России
Принципы урегулирования конфликта на Украине, предложенные Китаем, выгодны только России. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC.
Ранее МИД КНР опубликовал заявление с 12 пунктами, касающимися политического урегулирования украинского кризиса. В частности, в Пекине отметили необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств и возобновить прямой диалог между Россией и Украиной.
«[Президент РФ Владимир] Путин аплодирует ему (плану). Какой от него может быть прок?» — заявил Байден.
По словам политика, ничто в предложениях Китая не указывает на то, что исполнение плана «может быть выгодно кому-то, кроме России». Как отметил Байден, идея о том, что Китай будет вести переговоры об окончании украинского конфликта, «нерациональна».
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