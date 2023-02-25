Байден: Мирный план Китая по Украине выгоден только России

Ранее МИД КНР опубликовал заявление с 12 пунктами, касающимися политического урегулирования украинского кризиса. В частности, в Пекине отметили необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств и возобновить прямой диалог между Россией и Украиной.

«[Президент РФ Владимир] Путин аплодирует ему (плану). Какой от него может быть прок?» — заявил Байден.

По словам политика, ничто в предложениях Китая не указывает на то, что исполнение плана «может быть выгодно кому-то, кроме России». Как отметил Байден, идея о том, что Китай будет вести переговоры об окончании украинского конфликта, «нерациональна».

