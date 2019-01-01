Инаугурация как повод для пиара. Почему Зеленскому не важна дата церемонии

Депутаты Верховной рады Надежда Савченко и Виталий Куприй 13 мая потребовали первым вопросом согласительного совета парламента рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. При этом спикер Андрей Парубий вынес на обсуждение иные вопросы. Однако, пристыдив Савченко и Куприя за невоздержанное поведение Парубий заявил, что Рада на этой неделе рассмотрит четыре проекта постановления о дате инаугурации. В числе предлагаемых дат - 19 и 20 мая, а также 1 июня.

Сам же Владимир Зеленский, проводя встречу с журналистами у стен украинского парламента, заявил, что планирует предложить депутатам Рады проголосовать за проведение инаугурации в воскресенье, 19 мая. И по его мнению, действующая власть пытается оттянуть дату, чтобы лишить его права роспуска Верховной рады в установленные законом сроки.

Тем не менее, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что за словами Зеленского стоит совсем другая мотивация.

«Это всего лишь пиар. Никакого спора по поводу инаугурации не существует. Но он выгоден самому Зеленскому и некоторым отдельным фигурам, которым нужно себя показать. Даже если церемония произойдет 29 мая, ничего не поменяется. Что-то радикальное может произойти до инаугурации? Вряд ли… Уже после возникнет тема роспуска Верховной Рады, но к дате инаугурации ее можно не привязывать, ее можно распустить официально до 24 июня, а максимальный срок инаугурации 3 июня», - отметил политолог.