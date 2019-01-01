Зеленский обвинил украинский ЦИК в затягивании его инаугурации

Владимир Зеленский обвинил Центризбирком Украины в затягивании официального объявления результатов выборов, чтобы отсрочить его инаугурацию. С таким заявлением избранный президент Украины выступил на своей странице в Facebook. По словам Зеленского, всё это делается с одной единственной целью – для того, чтобы он не смог распустить Верховную раду в установленные законом сроки.

Законодательством предусмотрено, что Раду этого созыва не могут распустить за полгода до истечения срока пятилетних полномочий. В силу того, что депутаты парламента принесли присягу 27 ноября 2014 года, президент может распустить парламент не позднее 27 мая. В том случае, если он не успеет сделать это, он должен будет до 27 октября находить точки соприкосновения с нынешним составом парламента, где не имеет своих представителей.