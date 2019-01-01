Зеленский обвинил украинский ЦИК в затягивании его инаугурации
Владимир Зеленский обвинил Центризбирком Украины в затягивании официального объявления результатов выборов, чтобы отсрочить его инаугурацию. С таким заявлением избранный президент Украины выступил на своей странице в Facebook. По словам Зеленского, всё это делается с одной единственной целью – для того, чтобы он не смог распустить Верховную раду в установленные законом сроки.
Законодательством предусмотрено, что Раду этого созыва не могут распустить за полгода до истечения срока пятилетних полномочий. В силу того, что депутаты парламента принесли присягу 27 ноября 2014 года, президент может распустить парламент не позднее 27 мая. В том случае, если он не успеет сделать это, он должен будет до 27 октября находить точки соприкосновения с нынешним составом парламента, где не имеет своих представителей.
Напомним, второй тур выборов на Украине состоялся 21 апреля. После обработки 100% протоколов стало ясно, что победу в борьбе за президентское кресло одержал Владимир Зеленский, набравший более 73% голосов, Петр Порошенко. в свою очередь, получил около 24%.
Ранее НСН сообщала, что Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, больше известные как российские пранкеры Вован и Лексус, позвонили президенту Франции Эммануэлю Макрону от имени Владимира Зеленского. В ходе телефонного разговора его участники обсудили возможную экстрадицию Петра Порошенко – если он решит скрываться от украинского правосудия во Франции. Кроме того, в беседе «Зеленский» обмолвился о том, что Украине необходимо пойти на диалог с Россией.
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