Политолог: Нововведениям Зеленского помешает отсутствие кадров
Украинский политолог рассказал НСН, почему избранному президенту Украины придется менять назначенцев Петра Порошенко.
Советник избрaнного президентa Украины Aлексaндр Дaнилюк сообщил, что одним из первых шaгов Владимирa Зеленского нa новом посту стaнет пересмотр «одиозных кaдровых решений», принятых Петром Порошенко в последние недели рaботы. По его словaм, речь, нaпример, идет о «волюнтaристском нaзнaчении судей Верховного судa, добропорядочность которых вызывaет вопросы».
«Уходя, лучше зa собой убрaть», - отметил Данилюк. Он объяснил, что люди, которых нaзнaчaет aдминистрaция в последние недели рaботы, не пользуются доверием в обществе. Советник Зеленского отметил тaкже, что готовых идти во влaсть порядочных профессионaлов немного.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире НСН подтвердил правильность заявления избранного президента Украины Владимира Зеленского о пересмотре последних кадровых назначений действующего украинского лидера Петра Порошенко.
«Заявление Владимира Зеленского об отмене кадровых назначений Петра Порошенко – это абсолютно правильно. Потому что Порошенко назначает людей, фактически, сдавая полномочия. В любой цивилизованной стране уходящий президент в случае экстренных решений: кого-то назначить, указ подписать – согласовывает свои действия с избранным президентом. Порошенко этого не делает, и, понятно, что у Зеленского будут возможности эти решения пересмотреть», - отметил политолог.
«Проблема Украины в том, что у нее нет кадров»
По мнению Ростислава Ищенко, корпоративная методика отбора новых кандидатов на государственные должности на Украине не повлияет на состав руководства страны.
«Если у вас есть, из кого выбирать, вы можете применить любую методику из тех, что нравится: современные западные, старые советские, современные китайские… Вы можете применить любую методику, если у вас есть кадры. Проблема Украины в том, что у нее нет кадров. Поэтому, какую методику ни применяй – то, что есть, то и наберете», - заявил эксперт.
Ранее украинский политолог Александр Семченко рассказал в беседе с НСН, кто мешает избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому назначать во власть своих людей. Он сообщил, что назначение руководителя администрации президента не окажет существенного влияния на политические процессы на Украине.
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