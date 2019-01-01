Обидки Зеленского перевесили в Телеграм-каналах паспортины Донбасса
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Топ-1: После выбора «За ЗЕ»
Во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский победил с результатом 73,22%. Российское руководство не спешит с поздравлениями. Несмотря на победу, Зеленский уже столкнулся с серьезным сопротивлением - избранный президент обвинил ЦИК в затягивании опубликования окончательных результатов. В российских же телеграм-каналах обсуждали, с какими неудобствами еще предстоит столкнуться главе украиского государства в его парламентско-президентской республике.
«Мейстер» пишет:
«Победа Зеленского дает шанс на очень небыструю, но перезагрузку отношений между Россией и Украиной, а также постепенное урегулирование донбасского кризиса. Максимум на что можно надеяться в отношениях между двумя странами — это уровень отношений России и Грузии, хотя жертвы войны на Донбассе будут еще долго стоять как между нашими народами, так и разъединять на два непримиримых лагеря саму Украину».
«Медиатехнолог» пишет о причинах, по которым российский президент не направил поздравление Зеленскому с победой:
«Зеленский прямо говорил о том, что Путин враг, самым правильным отношением к Украине может оставаться лишь диалог с гражданами, проживающими на этих территориях. О чем вообще можно говорить с властями, которые официально считают нас «страной-агрессором»? Поэтому весьма верно заметил Песков, что новому президенту нужно устроить «смотрины» - точнее, «судить по делам».
«Мюсли вслух» пишет о сдержанном заявлении Зеленского на «последний аккорд» Порошенко – законе об обязательном использовании только украинского языка в госучреждениях и СМИ:
«Смотреть, как Зеленский, с трудом говорящий по-украински, не рискует возразить против закона, запрещающего ему обращаться к избирателям на своём родном языке, конечно же, занятно».
«Стукач» в контексте грядущих парламентских выборов (27 октября), отмечает шаткое положение партии экс-президента:
«Судя по миролюбивому тону Порошенко, он получил гарантии неприкосновенности, а его технологическому штабу (состоящему кстати сплошь из российских политтехнологов) поставлена задача взять для БПП и партий-сателлитов половину мест в Раде. Получится ли такой фортель? Если Зеленский вернёт три миллиона украинских избирателей в России в орбиту украинских выборов, то шансы у Петра Алексеевича невелики».
Публицист Максим Кононенко напротив, отмечает, что парламент также связывает руки и новому президенту:
«Завидовать Владимиру Зеленскому как-то не получается. Правительство формируется Радой, Петр Порошенко остается действующим президентом и даже дата инаугурации назначается депутатами. То есть, к господам-то артист со сцены спустился, но господа пока еще смотрят на него именно как на зачем-то спустившегося со сцены артиста. И сможет ли Зеленский изменить этот дискурс, заменив господский гламур на свой, артистический, пока непонятно».
«Суеверная Демократия» пишет о том, что Рада может ограничить полномочия президента, сделав его фигуру номинальной, трансформировав Украину в парламентскую республику:
«Отрадно будет посмотреть, как президента будут заставлять отчитываться перед депутатами за каждую потраченную на свое содержание гривну, да и как будет выглядеть государственное управление и вооруженные силы с учетом того, что назначать всех глав будут специальные комитеты радных клоунов. До следующих выборов в Раду время еще есть, напоследок испортить Зеленскому президентство, при должном желании, получится».
Топ-2: Российское гражданство для Донбасса
Указом президента РФ Владимира Путина 24 апреля жителям ДНР и ЛНР дано право получить российское гражданство по упрощенной схеме. На Украине уже попытались связать подписание указа с желанием России создать проблемы для Зеленского. В Телеграм с воодушевлением восприняли решение российского лидера.
Журналист Тина Канделаки пишет:
«В ситуации с Донбассом только Россия принимает решения, которые влияют на жизнь людей к лучшему, — будь то выдача паспортов или оказание гуманитарной помощи. Украина, до сих пор, была только про отмену пенсий, отказ от прямого диалога и новую информационную войну».
«Вертушка_АТС1» так оценивает решение российского президента:
«Произошло публичное оповещение всех, кого это касается, о начале «абхазско-осетинского сценария». С понятными вариациями, но с частично очевидными перспективами. <...> Избранному президенту Украины — не важно, насколько он декоративная надстройка над Украиной реальной — выставляются максимально дискомфортные условия начала диалога, и каждые сутки промедления эту дискомфортность усугубляют».
«Доктор прописал» отмечает, что за всеми политическими дивидендами и комментариями забыли о людях:
«Рассуждения на тему "посмотрим, как поведет себя новый президент Украины, а там с паспортами и решим" оказались неоправданными. Из чего можно сделать вывод, что от Зеленского ничего особенного и не ждут (чему он и сам успел поспособстовать с заявлениями о "врагах"). А может, одно с другим и вовсе никак не связано - особенно если цель в том, чтобы эти люди остались в России».
Военкор Александр Коц пишет:
«Как жаль, что не все дожили до этого момента. Но как же здорово, что Россия привязывает к себе Донбасс очередной капроновой ниточкой, разорвать которую будет теперь еще сложнее. И при этом беря на себя полную ответственность за этих людей. Надеюсь, вплоть до физической защиты наших новых граждан, если Киев решится на силовой реванш».
«ОКОЛОКРЕМЛЯ» отмечает символический аспект выдачи российского гражданства:
«Своим действием Владимир Путин включает жителей Донбасса в тело российской нации: тем самым Россия окончательно берет на себя обязательства по разрешению украинского кризиса в интересах граждан России. Интеграционные процессы начались, а будут ли они в формате Абхазии и Южной Осетии или Крыма, теперь уже не так принципиально».
Топ-3: Дипломатические войны с запахом нефти
Российского посла в Белоруссии Михаила Бабича принимающая сторона регулярно подвергает обструкции, что в последние дни вылилось в кампанию по распространению слухов об отставке спецпредставителя. В российском Телеграме такую реакцию объясняют жесткой позицией Бабича в отношении экономических и культурных нарушений, допускаемых соседом России - от раскрытия и пресечения схем контрабанды секционных продуктов до фиксаций несоблюдения паритета использования русского и белорусского языков. Последними штрихом противостояния стал инцидент с нефтепроводом «Дружба» - в белорусский участок из России попало более 700 тысяч тонн некачественнной нефти. Это совпало с приостановкой транзита нефтепродуктов из Белоруссии в Украину, Польшу и страны Балтии.
«Белорусский гамбит» пишет о том, кто заинтересован в смене российского посла:
«Группы, которые зарабатывают на коррупционных и контрабандных схемах с Белоруссией. Запущенная волна по предотвращению контрабандного потока за один месяц принесла им убытки в десятки миллионов долларов».
«Бульба престолов» считает иначе:
«Слухи об отзыве Бабича — работа информационных войск Лукашенко. Метод простой: массовая рассылка информации в крупные Телеграм-каналы, недружественные белорусским властям. Для маскировки основного посыла использовались два сюжета: "Лавров повлиял на решение" и "Бабич хорошо поработал"».
Канал «Преемник» предполагает, что нападая на Бабича, президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается достучаться до иного адресата:
«Скрытое послание российскому президенту от Лукашенко на самом деле такое: «Дайте нам зарабатывать, как раньше, а лучше - ещё больше. Всё равно, кроме меня, у вас в Белоруссии никого нет» <…> По нашей информации, линия Путина остаётся неизменной - экономические преференции только в обмен на более глубокую интеграцию».
Белорусский канал «Трыкатаж» не верит, что отказ от российской нефти – это экономически обоснованный «трудный выбор»:
«Выбора никакого тут нет. Россия 25 лет заливала Лукашенко нефтью себе в убыток, с огромным дисконтом, а то и даром. Альтернатива – Беларусь должна зарабатывать на чем-то другом столько, чтобы хватило на покупку нефти по рыночной цене. Это не выбор. Это совершенно другая экономическая стратегия».
«АДЕКВАТ» отмечает, что иногда случаются и совпадения:
«Любую конспирологию вокруг приостановки Белоруссией экспорта нефтепродуктов, в том числе на Украину, настоятельно рекомендую отставить. <…> На последние новости на белорусском и украинском (именно в этом порядке) направлениях авария действительно наложилась, но не более того: тот самый случай, когда после – не значит вследствие. Само по себе 1 июня как дата вступления в силу ограничений и запретов на экспорт энергоносителей на Украину намекает на это достаточно ясно».
Топ-4: Денег много, а толку мало
Год исполняется новому Майскому указу и объявленной в нем стратегии - реализации нацпроектов. В текущем году дополнительный объем денег для регионов на реализацию национальных проектов составит 593 млрд рублей. В Телеграм подводили первые промежуточные итоги, также обсуждали доклад Альфа-банка - его эксперты посчитали, что прямой эффект от реализации нацпроектов очень мал.
Политтехнолог Марат Баширов в канале «Политджойстик» анонсирует подготовку сразу двух докладов Президенту по теме нацпроектов:
«Идет подготовка двух отчетов одновременно: сводный правительственный и контрольный от АП. Оба лягут на стол Президента Путина. Второй покажет, где есть ложные данные и формализм. К нему будут приложены предложения о кадровых взысканиях. Предлагать увольнять никого, говорят, не собираются, но у Президента может быть своё мнение».
«Темник» пишет о последней инициативе правительства - оформлении требований к российским производителям, чтобы при реализации нацпроектов приобреталось отечественное оборудование:
«Министерства активно составляют списки: какое российское оборудование подходит для нацпроектов и где лучше использовать иностранную продукцию. Полностью от зарубежных товаров избавиться невозможно. Поэтому в будущих требованиях к закупкам важен один момент — сделать систему гибкой».
«Proeconomics» отмечает скудные предложениях банковского сектора в части нацпроекта "МСП и поддержка предпринимательской инициативы":
«Программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса в 2019 году заложен 1 трлн рублей. При этом с начала года льготных кредитов выдано лишь на 40 млрд руб. За 4 месяца - только 4%!»
Канал «Антискрепа» к докладу экспертов Альфа-Банка относится скептически:
«Действительно - ну какой эффект для роста ВВП даёт, скажем, инфраструктура? Правильно: никакого, разве что людям (гражданам и предпринимателям) лучше, но в Альфе это никого не волнует. Как и то, что один ипотечный рубль мультиплицирует до семи смежных рублей. <…> Подумаешь, льготная ипотека, медицина, МСБ или наука - это все ни о чем. А «о чем», нам, недоумкам не рассказывают. Не доросли, видимо»
Топ-5: Взрывы в Шри-Ланке
Во время католической Пасхи в городах Шри-Ланки произошла серия терактов. Взрывы прогремели в церквях, где в это время шли праздничные службы, и в крупных отелях. В терактах погибли по меньшей мере 359 человека, из них более 20 - иностранцы, более 500 получили ранения. Граждан России среди погибших нет. Власти заявили, что с нападением могут быть связаны террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, деятельность запрещена на территории России).
«Анонимный канал Дмитрия Колезева» отмечает:
«Мы привыкли считать, что терроризм подпитывается бедностью. И террористические организации ищут исполнителей терактов в основном в среде бедноты, обездоленных, униженных людей. Но вот выясняется, что на Шри-Ланке два смертника были сыновьями местного миллиардера — торговца специями Мохаммеда Юсуфа Ибрагима».
«ИА «Стекломой»» пишет:
«Странное стремление западных политиков избегать слова «христиане» по отношению к жертвам трагедии в Шри-Ланке внезапно НЕ распространилось на их немецких коллег. Члены Христианско-демократического союза (ХДС, «родная» партия Меркель), Свободной демократической партии (СДП) и партии Зелёных выразили свою озабоченность по поводу «растущей жестокости в отношении христиан». Маркус Грюбель, уполномоченный по вопросам свободы вероисповедания в мире, заявил, что теракты в Шри-Ланке – часть глобального тренда, христиане являются мишенью радикальных мусульман по всему миру».
«Архивариус» пишет, что отголоски теракта отразятся на местных мусульманах:
«В правительстве Шри-Ланки обсуждают возможность запрета мусульманской одежды, закрывающей лицо (никаба и бурки), в связи с недавними терактами в стране. Инициатива стала реакцией на слухи о том, что в организации терактов участвовали женщины в никабах».
Канал «Нити Империи» пишет:
«В январе в одной из деревень страны был обнаружен тренировочный лагерь боевиков ИГ, которые готовились к проведению терактов против буддистов. Как, обладая такой информацией, можно было допустить аж 8 взрывов решительно непонятно».
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