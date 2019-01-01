Обидки Зеленского перевесили в Телеграм-каналах паспортины Донбасса

Во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский победил с результатом 73,22%. Российское руководство не спешит с поздравлениями. Несмотря на победу, Зеленский уже столкнулся с серьезным сопротивлением - избранный президент обвинил ЦИК в затягивании опубликования окончательных результатов. В российских же телеграм-каналах обсуждали, с какими неудобствами еще предстоит столкнуться главе украиского государства в его парламентско-президентской республике.

«Мейстер» пишет:

«Победа Зеленского дает шанс на очень небыструю, но перезагрузку отношений между Россией и Украиной, а также постепенное урегулирование донбасского кризиса. Максимум на что можно надеяться в отношениях между двумя странами — это уровень отношений России и Грузии, хотя жертвы войны на Донбассе будут еще долго стоять как между нашими народами, так и разъединять на два непримиримых лагеря саму Украину».

«Медиатехнолог» пишет о причинах, по которым российский президент не направил поздравление Зеленскому с победой:

«Зеленский прямо говорил о том, что Путин враг, самым правильным отношением к Украине может оставаться лишь диалог с гражданами, проживающими на этих территориях. О чем вообще можно говорить с властями, которые официально считают нас «страной-агрессором»? Поэтому весьма верно заметил Песков, что новому президенту нужно устроить «смотрины» - точнее, «судить по делам».

«Мюсли вслух» пишет о сдержанном заявлении Зеленского на «последний аккорд» Порошенко – законе об обязательном использовании только украинского языка в госучреждениях и СМИ:

«Смотреть, как Зеленский, с трудом говорящий по-украински, не рискует возразить против закона, запрещающего ему обращаться к избирателям на своём родном языке, конечно же, занятно».

«Стукач» в контексте грядущих парламентских выборов (27 октября), отмечает шаткое положение партии экс-президента:

«Судя по миролюбивому тону Порошенко, он получил гарантии неприкосновенности, а его технологическому штабу (состоящему кстати сплошь из российских политтехнологов) поставлена задача взять для БПП и партий-сателлитов половину мест в Раде. Получится ли такой фортель? Если Зеленский вернёт три миллиона украинских избирателей в России в орбиту украинских выборов, то шансы у Петра Алексеевича невелики».

Публицист Максим Кононенко напротив, отмечает, что парламент также связывает руки и новому президенту:

«Завидовать Владимиру Зеленскому как-то не получается. Правительство формируется Радой, Петр Порошенко остается действующим президентом и даже дата инаугурации назначается депутатами. То есть, к господам-то артист со сцены спустился, но господа пока еще смотрят на него именно как на зачем-то спустившегося со сцены артиста. И сможет ли Зеленский изменить этот дискурс, заменив господский гламур на свой, артистический, пока непонятно».

«Суеверная Демократия» пишет о том, что Рада может ограничить полномочия президента, сделав его фигуру номинальной, трансформировав Украину в парламентскую республику:

«Отрадно будет посмотреть, как президента будут заставлять отчитываться перед депутатами за каждую потраченную на свое содержание гривну, да и как будет выглядеть государственное управление и вооруженные силы с учетом того, что назначать всех глав будут специальные комитеты радных клоунов. До следующих выборов в Раду время еще есть, напоследок испортить Зеленскому президентство, при должном желании, получится».

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