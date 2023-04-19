«Иллюзий быть не должно»: В Совфеде рассказали, от чего зависят сроки завершения СВО
Сенатор Андрей Климов заявил НСН, что Запад во главе с США будет затягивать конфликт, пока не появится серьезная глобальная проблема.
Затягивание конфликта на Украине выгодно США, а не России, завершение спецоперации возможно только при отказе Запада от дальнейшей эскалации, что произойдет при появлении серьезной глобальной проблемы, заявил зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН.
Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что конфликт на Украине продолжится и в 2024 году. Он отметил, что настроен оптимистично и уверен, что Киев будет занимать «сильную позицию». Вместе с тем глава британского Минобороны призвал «быть реалистами», заявив, что «не будет ни одного волшебного момента, когда Россия рухнет».
«Затягивание конфликта до 2024 года выгодно точно не России, потому что мы давно всё бы это завершили, если бы проамериканский Запад не делал все, чтобы конфликт продлевался. Делает это все Вашингтон и некоторые его младшие партнеры из Европы. Эта группа людей, что называется, по предварительному сговору этот конфликт создала и теперь разжигает. Есть структуры, которым это выгодно, например, НАТО. Их не волнует судьба украинского народа», - отметил Климов.
По его словам, на сегодняшний день рано говорить о том, что коллективный Запад во главе с США готов закончить конфликт.
«Когда они почувствуют, что у них возникает какая-то серьезная проблема глобальная или внутренняя, они будут останавливаться и переходить к переговорам. Они почувствовали наше сопротивление, Китая, Индии и Бразилии. Но это пока для них не угроза, пока деньги их принимают и банки их пользуются доверием. Они будут это продолжать, не должно быть иллюзий», - заключил собеседник НСН.
Накануне глава парламента Крыма Владимир Константинов высказался об итогах СВО, отметив, что на присоединении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей «возвращение Новороссии не закончено», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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