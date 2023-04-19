«Иллюзий быть не должно»: В Совфеде рассказали, от чего зависят сроки завершения СВО

Затягивание конфликта на Украине выгодно США, а не России, завершение спецоперации возможно только при отказе Запада от дальнейшей эскалации, что произойдет при появлении серьезной глобальной проблемы, заявил зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН.

Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что конфликт на Украине продолжится и в 2024 году. Он отметил, что настроен оптимистично и уверен, что Киев будет занимать «сильную позицию». Вместе с тем глава британского Минобороны призвал «быть реалистами», заявив, что «не будет ни одного волшебного момента, когда Россия рухнет».