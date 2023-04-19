Глава Минобороны Британии допустил, что украинский конфликт продолжится в 2024 году
19 апреля 202308:37
Конфликт на Украине продолжится и в 2024 году, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Об этом пишет The New York Times.
Уоллес отметил, что настроен оптимистично и уверен, что Киев будет занимать «сильную позицию». Вместе с тем глава британского Минобороны призвал «быть реалистами», отмечает Ura.ru.
«Не будет ни одного волшебного момента, когда Россия рухнет», — считает Уоллес.
Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru