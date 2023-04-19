Глава Минобороны Британии допустил, что украинский конфликт продолжится в 2024 году

Уоллес отметил, что настроен оптимистично и уверен, что Киев будет занимать «сильную позицию». Вместе с тем глава британского Минобороны призвал «быть реалистами», отмечает Ura.ru.

«Не будет ни одного волшебного момента, когда Россия рухнет», — считает Уоллес.

Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине, напоминает РЕН ТВ.

