«Хотят блокбастер»: Российские силы отражают «самоубийственное» контрнаступление ВСУ
Российские военные отбили атаку украинских войск на Запорожском направлении, ВСУ обещают, что «главные события» контрнаступления еще впереди. Эксперты предрекают «мощный удар» от Киева.
Российские военные отразили атаку украинских войск на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
«Уничтожены БМП, боевая бронированная машина и живая сила. Огнем гаубичной артиллерии уничтожена живая сила и автомобильная техника», - рассказал он, отметив, что ВСУ пытались атаковать силами до взвода в направлении Новоданиловки и Лугового.
Также ответным огнем артиллерии уничтожены минометный расчет противника южнее Константиновки и минометный расчет и пикап с боевиками севернее Шевченко, добавил Чехов.
Член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов накануне подтвердил, что ожесточенные бои продолжают идти на Запорожском фронте, Вооруженные силы Украины пытаются продвигаться на Времевском выступе.
Он отметил, что 26 июня было отбито четыре атаки ВСУ в районе села Ровнополье. По словам Рогова, украинские военные также пытаются атаковать и забрасывать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) южнее Орехова, однако ситуация под контролем российских войск.
Также Рогов сообщил НСН, что ВСУ планировали воспользоваться нестабильной ситуацией в России из-за мятежа, но не успели.
«Что касается противника, судя по оперативным сводкам, основные наступательные действия планировались в ночь с воскресенья на понедельник и с понедельника на вторник. Но их планы нарушились, так как мятеж был прекращен, ВСУ действовать стало бы опасно. Они это поняли, в атаку не пошли, но раскрыли свои позиции, по которым и прилетали наши ракеты и ударные беспилотники», - рассказал он.
Он рассказал о направлениях, на которых на сегодняшний день идут основные бои в регионе, подчеркнув, что ВСУ не удается достичь целей контрнаступления.
«Так, в городе Запорожье и в ближайшем пригороде были попадания по местам скопления живой силы противника, боеприпасов и техники, которая уже была подготовлена для переброски на запорожский фронт. По сути, они вскрыли свои позиции. На ореховском направлении по линии Новоданиловка-Работино, в районе Времевского выступа столкновения были, но качественно везде отрабатывала наша артиллерия, а при необходимости и авиация – фронтовая и штурмовая. Уничтоженная техника ВСУ исчисляется более чем десятки единиц. Максимальные успехи врага составляли полтора километра, на данный момент они немного сократились», - заключил собеседник НСН.
22 июня экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) сообщил НСН, что украинские силы не прекратили контрнаступление на стыке Запорожской области и ДНР, для попыток прорвать российскую оборону сейчас активно используется артиллерия. До этого сообщалось о затишье на фронте.
«По моим данным, бои на самом деле не прекратились. Противник пытается прогрызть оборону на обоих участках наступления – на Времевском выступе и на Ореховском направлении. Противник перестал бросать в бой крупные формации бронетехники, очень активно использует артиллерию. В это же время противник осуществляет перегруппировку своих войск», - рассказал Стрелков.
Собеседник НСН отметил, что ВСУ готовятся к сильному удару на одном из указанных направлений, а также могут атаковать на новом участке, используя резервные силы.
«Это может быть попытка десантирования через Днепр, сузившегося после спуска Каховского водохранилища, либо атака в районе Донецка, либо на Запорожском фронте в районе Угледара, как вариант. Главные свои резервные силы противник еще в дело не ввел», - предупредил Стрелков.
При этом в Киеве признают, что контрнаступление идет не такими темпами, как хотелось бы. В офисе Зеленского признают господство российских сил в воздухе.
Украинской армии требуется время, чтобы показать результат в наступлении, сообщил CNN министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, «все хотят блокбастер». Дипломат отметил, что «иногда вещи требуют времени для своего развития, особенно когда на кону жизни людей».
Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что «главные события» украинского контрнаступления еще впереди, но не объяснил, что конкретно имел в виду.
«Когда это произойдет, вы все это увидите... Все увидят всё», - заявил он газете Financial Times.
27 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что получил уточненные данные о потерях Вооруженных силы Украины (ВСУ) с начала контрнаступления.
На встрече с военнослужащими Минобороны он рассказал, что с 4 июня украинская армия утратила 259 танков и 780 бронемашин.
«Это в значительной степени результат вашей работы и ваших боевых товарищей. И за это, конечно, отдельные слова благодарности», - добавил глава государства.
16 июня Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что планы Украины по контрнаступлению оказались провальными по всем направлениям, а также отметил, что у Киева нет шансов победить в этом конфликте.
«Что происходит с так называемым контрнаступлением? Где-то украинским подразделениям удается дойти до первой линии, где-то не удается. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что они используют так называемые стратегические резервы, которые состоят из так называемых нескольких составляющих. Первая предназначена для прорыва обороны, вторая – для того, чтобы использовать войска для продвижения по территории. Ни на одном из участков они не достигли своих целей. Вот что важно», - отметил президент.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал контрнаступление ВСУ самоубийственным. Он также отметил, что Запад не даст вести Киеву разговор о мире, «пока украинцы не закончатся».
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