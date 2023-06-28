«Хотят блокбастер»: Российские силы отражают «самоубийственное» контрнаступление ВСУ

Он отметил, что 26 июня было отбито четыре атаки ВСУ в районе села Ровнополье. По словам Рогова, украинские военные также пытаются атаковать и забрасывать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) южнее Орехова, однако ситуация под контролем российских войск.

Также Рогов сообщил НСН, что ВСУ планировали воспользоваться нестабильной ситуацией в России из-за мятежа, но не успели.

«Что касается противника, судя по оперативным сводкам, основные наступательные действия планировались в ночь с воскресенья на понедельник и с понедельника на вторник. Но их планы нарушились, так как мятеж был прекращен, ВСУ действовать стало бы опасно. Они это поняли, в атаку не пошли, но раскрыли свои позиции, по которым и прилетали наши ракеты и ударные беспилотники», - рассказал он.

Он рассказал о направлениях, на которых на сегодняшний день идут основные бои в регионе, подчеркнув, что ВСУ не удается достичь целей контрнаступления.

«Так, в городе Запорожье и в ближайшем пригороде были попадания по местам скопления живой силы противника, боеприпасов и техники, которая уже была подготовлена для переброски на запорожский фронт. По сути, они вскрыли свои позиции. На ореховском направлении по линии Новоданиловка-Работино, в районе Времевского выступа столкновения были, но качественно везде отрабатывала наша артиллерия, а при необходимости и авиация – фронтовая и штурмовая. Уничтоженная техника ВСУ исчисляется более чем десятки единиц. Максимальные успехи врага составляли полтора километра, на данный момент они немного сократились», - заключил собеседник НСН.

22 июня экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) сообщил НСН, что украинские силы не прекратили контрнаступление на стыке Запорожской области и ДНР, для попыток прорвать российскую оборону сейчас активно используется артиллерия. До этого сообщалось о затишье на фронте.