«Очень сложно»: в США оценили украинское контрнаступление

Контрнаступление украинской армии не оправдывает ожиданий властей США, сообщает американский телеканал CBS News.

МИД Украины назвал нестабильные поставки снарядов проблемой контрнаступления

По информации журналистов, официальные лица США выражают недовольство темпами наступления. Ситуация развивается «медленно и неравномерно», считают американские чиновники.

Также телеканал привел мнения украинских военных. По их словам, оттеснить российских военных «очень сложно».

Контрнаступление ВСУ самоубийственно, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Дипломат полагает, что Запад не позволит Украине вести переговоры с РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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