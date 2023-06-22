«Горят за милую душу»: Путин заявил о затишье контрнаступления ВСУ из-за потерь

При этом он предупредил, что чем хуже идут дела Украины в контрнаступлении, тем больше Киеву будет выделяться более дальнобойное оружие. По словам Липового, украинские власти стараются хоть как-то обозначить свой «воинственный пыл», которого ждала вся Европа и Америка.

«США и Великобритания поставили все для того, чтобы уничтожить Украину и нанести максимальный ущерб. Чем хуже идут дела в контрнаступлении, тем больше будет выделяться Украине более дальнобойное и разрушительное оружие. Они хотят, чтобы Украина из последних сил постаралась как-то нанести ущерб и удары по территории России. Территорией России сейчас также считаются четыре новых региона. Чем хуже у них дела, тем больше они стараются идти на обострение и хоть как-то обозначить свой воинственный пыл, чего ожидала от них вся Европа и Америка», - указал Липовой.

До этого в НАТО признали, что альянсу нужна более мощная военная промышленность. Генсек НАТО сообщил, что запасы оружия и боеприпасов опустели не только в Германии, но и во многих других странах Альянса.

Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков заявил НСН, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не лукавит, когда говорит об опустошении складов.

«Конфликт на Украине очень интенсивный в плане расхода боеприпасов. Он выше, чем все известные войны, за исключением Второй мировой, с обеих сторон расходуется очень много боеприпасов. По косвенным признакам можно судить, что у НАТО действительно есть проблемы. После крушения Советского Союза, оборонная промышленность в Европе и США была очень сильно сокращена, поскольку враг исчез. При этом у них очень много баз и складов хранения. Вооружение у них есть во многих точках мира, поэтому они то из Ирака возьмут, то из Кувейта или из Южной Кореи. Но запасы нужно восполнять, а мощностей видимо не хватает», - сказал Калмыков.

По его словам, дефицит боеприпасов может существенно подорвать обороноспособность Украины.



