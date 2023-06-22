«Горят за милую душу»: Путин заявил о затишье контрнаступления ВСУ из-за потерь
Путин заметил, что на данный момент украинские силы формируют новые подразделения и пытаются пополнить боеприпасы. При этом в НАТО уже признали истощение запасов вооружения.
Президент России Владимир Путин заявил, что активная фаза контрнаступления ВСУ сменилась определенным затишьем. Он объяснил это серьезными потерями ВСУ.
«Вооруженные силы Украины начали контрнаступление 4 июня, использовав стратегические резервы. Как ни странно, на данный момент времени наблюдаем определенное затишье. Связано с тем, что противник несет серьезные потери. И в личном составе, и в технике», – заявил он накануне.
Он отметил, что российские силы уничтожили 245 танков ВСУ и 678 бронемашин разного типа, включая также немецкие «Леопарды» и американские машины.
«Горят за милую душу», - сказал глава в этой связи.
Путин заметил, что на данный момент украинские силы формируют новые подразделения из бригад, которые понесли потери, а также восстанавливают боеспособность.
«На сегодняшний день мы видим, что этот наступательный потенциал пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить... Благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий шанса у противника нет», - резюмировал Путин.
До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что ожидаемое с конца прошлого года контрнаступление вооруженных сил страны развивается «медленнее», чем он желал бы.
При этом, как выразился Зеленский, «контрнаступление - это не голливудский фильм». Исходя из этого, не стоит ждать быстрых результатов от украинской армии, подчеркнул он.
На этом фоне разведчик США в отставке Скотт Риттер назвал сроки окончания основной фазы боевых действий на Украине. Риттер полагает, что Киев не добьется успеха в контрнаступлении, а Москва нанесет ответные удары и сохранит контроль над новыми регионами.
«Я всегда говорил, что считаю, что боевой аспект этого конфликта будет завершен к концу лета-началу осени», - резюмировал эксперт.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил замедление ВСУ «трудной местностью», но также признал, что Киев наткнулся на серьезную оборону ВС РФ.
Он отметил, что Украина спустя несколько месяцев после начала обучения и вооружения армии снова «стала способной завоевывать территории», однако из-за минных полей и противотанковых ежей продвижение вперед дается нелегко.
При этом ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что руководство ВСУ планирует нанести удары по территории России, в том числе по Крыму, ракетами HIMARS и Storm Shadow. Он отметил, что применение этих ракет вне зоны спецоперации повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине и будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт.
В связи с этим генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в интервью НСН заявил, что ВСУ не смогут нанести удары ракетами HIMARS и Storm Shadow по территории России. По его словам, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уже давно научились успешно сбивать их.
«Ракеты, которые поставили Украине, имеют дальность до 300 километров. Есть ракеты с увеличенной дальностью до 500 километров. Против тех ракет, которые сегодня применяет Украина, уже найдено противоядие, их успешно сбивают. Думаю, что наши средства ПВО продолжат тренироваться на этих ракетах по их уничтожению над Украиной, чтобы не допускать их достижения российской территории», - сказал Липовой.
При этом он предупредил, что чем хуже идут дела Украины в контрнаступлении, тем больше Киеву будет выделяться более дальнобойное оружие. По словам Липового, украинские власти стараются хоть как-то обозначить свой «воинственный пыл», которого ждала вся Европа и Америка.
«США и Великобритания поставили все для того, чтобы уничтожить Украину и нанести максимальный ущерб. Чем хуже идут дела в контрнаступлении, тем больше будет выделяться Украине более дальнобойное и разрушительное оружие. Они хотят, чтобы Украина из последних сил постаралась как-то нанести ущерб и удары по территории России. Территорией России сейчас также считаются четыре новых региона. Чем хуже у них дела, тем больше они стараются идти на обострение и хоть как-то обозначить свой воинственный пыл, чего ожидала от них вся Европа и Америка», - указал Липовой.
До этого в НАТО признали, что альянсу нужна более мощная военная промышленность. Генсек НАТО сообщил, что запасы оружия и боеприпасов опустели не только в Германии, но и во многих других странах Альянса.
Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков заявил НСН, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не лукавит, когда говорит об опустошении складов.
«Конфликт на Украине очень интенсивный в плане расхода боеприпасов. Он выше, чем все известные войны, за исключением Второй мировой, с обеих сторон расходуется очень много боеприпасов. По косвенным признакам можно судить, что у НАТО действительно есть проблемы. После крушения Советского Союза, оборонная промышленность в Европе и США была очень сильно сокращена, поскольку враг исчез. При этом у них очень много баз и складов хранения. Вооружение у них есть во многих точках мира, поэтому они то из Ирака возьмут, то из Кувейта или из Южной Кореи. Но запасы нужно восполнять, а мощностей видимо не хватает», - сказал Калмыков.
По его словам, дефицит боеприпасов может существенно подорвать обороноспособность Украины.
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