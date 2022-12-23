Попытка договориться: Киев готовит «мирный план», в РФ ждут провокаций под Новый год

Сегодня директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил ТАСС, что серьезные переговоры о гарантиях безопасности не будут возможны, пока на Украине остаются инструкторы НАТО и наемники.

«Мяч сейчас на американской стороне поля», - подчеркнул дипломат, напомнив, что Россия не откажется от своих территорий.

По его словам, год назад Москва предприняла «честную попытку договориться, положив на стол два проекта юридически обязывающих документов» о гарантиях безопасности с США и НАТО, но в ответ услышала высокомерное «нет».

Вчера президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета заявил, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его.

«Наша цель — не раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться <...> и чем быстрее, тем лучше, конечно», - сказал он.

Он подчеркнул также, что Москва стремится защитить людей, которые ощущают себя «частью нашего народа, частью нашей культуры».

Также глава государства объяснил, что повышение интенсивности боев приводит к неоправданным потерям, и добавил: «Курочка по зернышку клюет».