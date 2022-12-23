Попытка договориться: Киев готовит «мирный план», в РФ ждут провокаций под Новый год
Команда Зеленского может представить план мира уже в феврале пишут СМИ, Владимир Путин все чаще говорит о стремлении России к завершению конфликта, однако эксперты не ждут от Киева ничего хорошего.
Украина готовится представить план мирного урегулирования конфликта в феврале, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в европейских и украинских дипломатических кругах.
По данным издания, окружение Владимира Зеленского сейчас дорабатывает его план, который состоит из десяти пунктов.
Накануне Зеленский прилетел в Вашингтон, впервые с февраля покинув территорию своей страны, чтобы встретиться с американским коллегой Джо Байденом и выступить на совместной сессии обеих палат конгресса США.
Глава Украины сообщил, что представил Байдену список из десяти пунктов, который поможет обезопасить Украину.
При этом российская сторона неоднократно говорила, что готова обсуждать условия завершения конфликта, но Киев не стремится к переговорам.
Сегодня директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил ТАСС, что серьезные переговоры о гарантиях безопасности не будут возможны, пока на Украине остаются инструкторы НАТО и наемники.
«Мяч сейчас на американской стороне поля», - подчеркнул дипломат, напомнив, что Россия не откажется от своих территорий.
По его словам, год назад Москва предприняла «честную попытку договориться, положив на стол два проекта юридически обязывающих документов» о гарантиях безопасности с США и НАТО, но в ответ услышала высокомерное «нет».
Вчера президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета заявил, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его.
«Наша цель — не раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться <...> и чем быстрее, тем лучше, конечно», - сказал он.
Он подчеркнул также, что Москва стремится защитить людей, которые ощущают себя «частью нашего народа, частью нашей культуры».
Также глава государства объяснил, что повышение интенсивности боев приводит к неоправданным потерям, и добавил: «Курочка по зернышку клюет».
Путин еще раз напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога, а украинские власти сами себе запретили вести переговоры. Такое решение Киева он счел странным.
Примечательно, что ранее господин Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Киев не будет вести диалог с Москвой, пока Путин находится на посту главы государства.
Со своей стороны, глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны недавно сообщил, что приоритетной задачей Минобороны России на 2023 год является продолжение военной спецоперации на Украине до выполнения всех поставленных задач.
Несмотря на заявления о скорейшем «мире», на передовой не затихают боевые действия, а ВСУ продолжают попытки прорвать линию обороны РФ. Так, сегодня стало известно, что российская казачья бригада «Дон» предотвратила две попытки украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе на западе Херсонской области.
Ранее западная часть полуострова находилась в Николаевской области Украины, но жители этих районов проголосовали за вхождение в состав России.
«Недавно предотвратили две высадки ДРГ, это в декабре — одна была ночью, а одна была в туман, предотвратили. После этого они (украинские войска) чаще стали обстреливать нас, обстреливают с минометов, обстреливают двумя «топорами», я имею в виду два орудия (американская гаубица M777)», — рассказал РИА Новости офицер с позывным «Пума».
Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН предупредил, что под Новый год Украина постарается нанести по территории России массированный удар. Он не исключил террористические акты и диверсии.
«Под Новый год Украина постарается нанести где-либо массированный удар по российской территории с тем, чтобы "поздравить" Кремль с Новым годом так же, как они поздравили нашего президента с его днем рождения, взорвав Крымский мост», - сказал он.
Он отметил, что на сегодняшний день на поле боя Украина обладает стратегической инициативой. По словам Стрелкова, все признаки говорят о том, что ВСУ готовят наступление на Запорожском направлении. Также он указал, что идут крайне тяжелые бои в районе Артемовска, Авдеевки, Соледара, Бахмута и Марьинки.
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