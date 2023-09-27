Ходаковский попал под обстрел в ДНР

Это случилось из-за атаки со стороны украинских бойцов. Было два прилета. Ходаковский отметил, что в очередной раз приходится менять место дислокации.

На видео замначальника заметны поврежденные осколками упавшего боеприпаса автомобили. Кроме того, после обстрела образовалась большая воронка.

Ранее Ходаковский сообщил о попытке прорыва ВСУ под Угледаром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

