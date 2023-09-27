Ходаковский попал под обстрел в ДНР
27 сентября 202302:07
Заместитель начальника Управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский попал под обстрел ракетами HIMARS, сообщает телеканал «360».
Это случилось из-за атаки со стороны украинских бойцов. Было два прилета. Ходаковский отметил, что в очередной раз приходится менять место дислокации.
На видео замначальника заметны поврежденные осколками упавшего боеприпаса автомобили. Кроме того, после обстрела образовалась большая воронка.
Ранее Ходаковский сообщил о попытке прорыва ВСУ под Угледаром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru