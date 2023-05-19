Ходаковский: Украинские военные ударили по Волновахе неизвестными ракетами

Украинские военные ударили по окрестностям Волновахи ракетами неизвестной модификации, сообщил в Telegram заместитель начальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

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Киев выпустил более 10 ракет, которые практически не оставляют фрагментов при разрыве, делая при этом воронки — как от снарядов большого калибра.

Ходаковский не исключил, что ракеты не самонаводящиеся.

Ранее Минобороны Британии подтвердило использование ВСУ ракет Storm Shadow, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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