Ходаковский сообщил о попытке прорыва ВСУ под Угледаром
Украинская армия перешла к наступлению близ Новодонецкого и Новомайорского на юго-западе ДНР, написал в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.
По его словам, в районе наблюдается большое количество вражеской бронетехники. Перед попыткой прорыва украинская армия обстреливала позиции российских военных «едва ли не круглосуточно», написал он.
Сейчас идет «ожесточенный» бой на подступах к Новодонецкому, при этом ВСУ удалось подойти к позициям вплотную, «практически не понеся потерь», добавил комбат.
Накануне рядовой ВСУ с позывным Лютый рассказал изданию Handelsblatt, что бойцы украинской армии подрываются на минах времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru