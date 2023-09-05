Ходаковский сообщил о попытке прорыва ВСУ под Угледаром

По его словам, в районе наблюдается большое количество вражеской бронетехники. Перед попыткой прорыва украинская армия обстреливала позиции российских военных «едва ли не круглосуточно», написал он.

Сейчас идет «ожесточенный» бой на подступах к Новодонецкому, при этом ВСУ удалось подойти к позициям вплотную, «практически не понеся потерь», добавил комбат.

Накануне рядовой ВСУ с позывным Лютый рассказал изданию Handelsblatt, что бойцы украинской армии подрываются на минах времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».