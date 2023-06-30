«Хлебать полной ложкой»: Россия готовится к «чему-то страшному» от Киева в зоне ЗАЭС
Москва вновь предупреждает мировое сообщество о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС. Эксперты отмечают, что Киев может попытаться захватить станцию или устроить взрыв, который «заразит» всю Европу.
Москва предупреждает мировое сообщество о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС. О серьезных последствиях таких действий говорится в письме постпреда России при ООН Василия Небензи, распространенном в Совбезе и Генассамблее организации.
«Киевский режим продолжает провокации против электростанции, несмотря на многочисленные встречи СБ ООН по этому вопросу, проведенные по запросу РФ или усилия МАГАТЭ по содействию обеспечению безопасности ЗАЭС и присутствие экспертов агентства на станции», - сообщил он.
До этого Небензя уже направлял официальное письмо с заявлениями Москвы о том, что Россия не планирует взрывать Запорожскую АЭС и призывает ООН заставить Киев воздержаться от провокаций.
В МАГАТЭ же назвали ситуацию на ЗАЭС «относительно стабильной». Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, что российские специалисты приняли меры для удержания и сохранения воды для охлаждения станции.
При этом он отметил, что вызывает озабоченность контрнаступление украинской армии на данном направлении.
«Станция расположена посередине передней линии фронта. Поэтому я не менее обеспокоен, чем раньше», - добавил глава МАГАТЭ.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью NBC News выступил с утверждением, что Россия якобы намерена устроить взрыв на Запорожской АЭС. В Москве назвали его слова ложью и провокацией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления Киева бредом.
Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о подготовке Москвой теракта на Запорожской АЭС могут указывать на то, что Киев хочет ударить по станции для втягивания в конфликт Североатлантический альянс, заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
«Вся эта дешевая постановка указывает на то, что на самом деле готовятся они к чему-то достаточно страшному», — сказал он.
Украина, чтобы добиться искусственного радиационного заражения в зоне АЭС, может применить «грязную бомбу», или ударить по помещениям с радиоактивными материалами на станции, считает эксперт.
29 июня на Украине начались учения по отработке действий в случае ЧС на Запорожской АЭС.
Отмечается, что учения стартовали в Днепропетровской, Николаевской областях, подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. В них участвуют главы Минэнерго, МВД, Государственной службы по ЧС, Госинспекции ядерного регулирования, а также руководители военных администраций регионов и главный санитарный врач Украины.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, основная задача учений — отработка действий всех служб для «реагирования и минимизации последствий в случае возможного теракта на ЗАЭС».
Немецкие СМИ сообщают, что Бундесвер также учит украинских солдат мерам, направленным на защиту от ядерного, химического и биологического оружия. Уточняется, что Бундесвер предоставил Киеву пакет технологий для обеззараживания местности.
Тревожности добавляет предстоящий саммит НАТО в июле. Военные аналитики считают, что к этому времени Киеву необходимо достичь каких-то результатов в контрнаступлении, которое сейчас разворачивается именно в Запорожской области.
С другой стороны, Киеву необходимо продемонстрировать, как сильно им нужна помощь альянса.
Доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в интервью НСН признался, что удивлен спокойствию мирового сообщества относительно ситуации вокруг ЗАЭС.
«Шесть блоков, которые весят миллионы тонн. Как их передвинуть? Это очень опасная ситуация. Никто не реагирует на эту ситуацию. Самая опасный объект ЗАЭС – это хранилище с отработавшим ядерным топливом. Украинцы сэкономили везде, хранилище без крыши, все под открытым небом. Неужели нельзя рассчитать риски, провести какое-то мероприятие на эту тему?» - задался вопросом эксперт.
Он предупредил, что вся Европа окажется в зоне поражения в случае взрыва Запорожской АЭС.
«Говорить о том, что кто-то с российской стороны попытается что-то такое сделать глупо, потому что спрашивается, зачем Россия брала это все под свою ответственность. В зависимости от тяжести поражения объектов, самый неприятный вариант – расстояние до 1100 километров, то есть в опасности и Берлин, и Прага, не говоря уже о Варшаве, они окажутся в зоне поражения. Если руководства этих стран не могут Киев обуздать, значит, будут хлебать полной ложкой, Европу накроет. Подобных событий я не исключаю, потому что ВСУ уже предпринимали попытки атак», - объяснил Кузнецов.
При этом временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ не в состоянии захватить Запорожскую атомною электростанцию.
«Они выдохлись на своих каких-то бездарных контрнаступлениях, на которых потеряли самый свой ударный ресурс», - пояснил Балицкий.
Экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в интервью НСН призвал ВС РФ усилить оборону Энергодара и Запорожской АЭС, чтобы быть готовыми ко всему.
«Оборону Энергодара и Запорожской АЭС стоит, безусловно, укреплять. Охрану станции нужно усилить. Это один из основных объектов, который подлежит усиленной охране и обороне. Допустить ВСУ туда нельзя», - сказал Болдырев.
Сами же сотрудники ЗАЭС предупреждают о катастрофе хуже Фукусимы и Чернобыля.
Авария на Запорожской АЭС может спровоцировать более масштабную катастрофу (загрязнение тысяч квадратных километров суши и моря), чем на Чернобыльской АЭС в 1986 году или в Фукусиме в 2011 году. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на сотрудников ЗАЭС.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США могут одобрить отправку кассетных боеприпасов на Украину
- Курс доллара поднялся выше 88 рублей
- Исследователи смоделировали последствия ядерной войны между США и Россией
- Марочко: ВСУ наступают под Артемовском на западной технике, прорыва не допущено
- Маску и Цукербергу предложили подраться в Колизее
- Авиасалон МАКС перенесли на 2024 год
- СМИ: Двенадцать детей с кишечной инфекцией госпитализировали из санатория в Кемеровской области
- В Бердянске прозвучала серия взрывов
- AFP: Беспилотники ударили по позициям ЧВК «Вагнер» в Ливии
- Российские артиллеристы нанесли удар по двум бригадам ВСУ и уничтожили две БМП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru