«Хлебать полной ложкой»: Россия готовится к «чему-то страшному» от Киева в зоне ЗАЭС

Москва предупреждает мировое сообщество о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС. О серьезных последствиях таких действий говорится в письме постпреда России при ООН Василия Небензи, распространенном в Совбезе и Генассамблее организации.

«Киевский режим продолжает провокации против электростанции, несмотря на многочисленные встречи СБ ООН по этому вопросу, проведенные по запросу РФ или усилия МАГАТЭ по содействию обеспечению безопасности ЗАЭС и присутствие экспертов агентства на станции», - сообщил он.

До этого Небензя уже направлял официальное письмо с заявлениями Москвы о том, что Россия не планирует взрывать Запорожскую АЭС и призывает ООН заставить Киев воздержаться от провокаций.

В МАГАТЭ же назвали ситуацию на ЗАЭС «относительно стабильной». Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, что российские специалисты приняли меры для удержания и сохранения воды для охлаждения станции.