В Кремле назвали ложью заявление Зеленского о «провокации» на ЗАЭС
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «очередной ложью» утверждение президента Украины Владимира Зеленского о якобы подготовке российской стороной провокации на Запорожской Атомной электростанции. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, недавно на месте глава МАГАТЭ весьма высоко оценил усилия российской стороны по обеспечению безопасности АЭС.
Как уточняет RT, ранее Зеленский в интервью NBC News выступил с утверждением, что Россия якобы намерена устроить взрыв на Запорожской АЭС. Делегация Международного агентства по атомной энергии 15 июня побывала на станции после разрушения дамбы Каховской ГЭС.
По итогам глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси охарактеризовал ситуацию как серьёзную, однако констатировал, что воды пока хватает для охлаждения реакторов.
Дмитрий Песков сегодня также сообщил, что в ближайшее время состоятся новые контакты главы МАГАТЭ с руководителем «Росатома» Алексеем Лихачевым. По словам представителя Кремля, агентство и Москва заинтересованы в продолжении взаимодействия. «Все остальное — ложь», — цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН» Пескова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru