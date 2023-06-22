В Кремле назвали ложью заявление Зеленского о «провокации» на ЗАЭС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «очередной ложью» утверждение президента Украины Владимира Зеленского о якобы подготовке российской стороной провокации на Запорожской Атомной электростанции. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, недавно на месте глава МАГАТЭ весьма высоко оценил усилия российской стороны по обеспечению безопасности АЭС.

Как уточняет RT, ранее Зеленский в интервью NBC News выступил с утверждением, что Россия якобы намерена устроить взрыв на Запорожской АЭС. Делегация Международного агентства по атомной энергии 15 июня побывала на станции после разрушения дамбы Каховской ГЭС.

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По итогам глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси охарактеризовал ситуацию как серьёзную, однако констатировал, что воды пока хватает для охлаждения реакторов.

Дмитрий Песков сегодня также сообщил, что в ближайшее время состоятся новые контакты главы МАГАТЭ с руководителем «Росатома» Алексеем Лихачевым. По словам представителя Кремля, агентство и Москва заинтересованы в продолжении взаимодействия. «Все остальное — ложь», — цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН» Пескова.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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