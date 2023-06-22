В Кремле назвали ложью заявление Зеленского о «провокации» на ЗАЭС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «очередной ложью» утверждение президента Украины Владимира Зеленского о якобы подготовке российской стороной провокации на Запорожской Атомной электростанции. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, недавно на месте глава МАГАТЭ весьма высоко оценил усилия российской стороны по обеспечению безопасности АЭС.

Как уточняет RT, ранее Зеленский в интервью NBC News выступил с утверждением, что Россия якобы намерена устроить взрыв на Запорожской АЭС. Делегация Международного агентства по атомной энергии 15 июня побывала на станции после разрушения дамбы Каховской ГЭС.