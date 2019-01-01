На Украине расстрел командиром солдат ВСУ объяснили «усталостью от войны»
Руководитель фонда «Украинская политика» рассказал НСН, что любой конфликт в замороженной стадии дезориентирует и деморализует военных.
Командир одного из подразделений украинских войск в Донбассе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял своих подчиненных, которые пытались уйти с позиций. Об этом рассказали в пресс-службе управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Инцидент произошел в районе населенного пункта Троицкое. От действий украинского командира пострадали трое военнослужащих, они были отправлены в одну из больниц района, однако сам факт происшествия командование пыталось скрыть.
Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в эфире НСН назвал этот инцидент абсолютно характерным для конфликта, который находится в процессе заморозки.
«Ситуация абсолютно характерна для любого конфликта, который переходит в замороженную стадию. Это дезориентирует, расслабляет, в некоторой степени деморализует военных. Соответственно, это наблюдается в любой стране мира, где существуют подобного рода конфликты. То, что сегодня происходит на востоке Украины, это такой же полузамороженный конфликт, линия фронта уже несколько лет не передвигается, проходят постоянные обмены ударами, но не более. Нет активных боевых действий. В данной ситуации солдаты и офицеры как с одной, так и с другой стороны демонстрируют и усталость, и игру нервов, которые характерны для подобных ситуаций. Это неоднократно описывалось и в военной литературе, и в литературе по психологии. Здесь ничего удивительного нет, вопрос в том, что подобного рода ситуация может быть прекращена только тогда, когда этот замороженный конфликт перейдет в стадию мира, когда стороны будут разведены на безопасную территорию», - заключил он.
Собеседник НСН добавил, что после заключения мира людям, которые находились последние годы в состоянии войны, потребуется квалифицированная психологическая помощь.
«Россия начинает выдавать паспорта для жителей ДНР и ЛНР, и есть большая вероятность, что эти люди будут потом жить на территории РФ. Их посттравматический синдром может сыграть злую шутку как для Украины, так и для России, и в целом для мира. Поэтому нужны квалифицированные психологи, которые смогут провести хотя бы первичную реабилитацию», - отметил эксперт.
Тем временем в России слабо верят в возможности нового президента Украины Владимира Зеленского урегулировать отношения двух стран. Как отметил в эфире НСН член Совета Федерации РФ Андрей Климов, комментируя заявления советника Зеленского о продолжении курса «на отношение к войне с Россией», новая власть ничем не отличается от предыдущей.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Помпео обратился к России по делу о сбитом в Донбассе «Боинге»
- Бари Алибасов выгнал сына из дома и лишил его наследства
- Картина с голым Порошенко ушла за 2,5 тысячи долларов
- Половина россиян не сможет отдохнуть этим летом
- «Автомобилисты России» предупредили о новых поборах на дорогах