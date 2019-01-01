На Украине расстрел командиром солдат ВСУ объяснили «усталостью от войны»

Командир одного из подразделений украинских войск в Донбассе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял своих подчиненных, которые пытались уйти с позиций. Об этом рассказали в пресс-службе управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Троицкое. От действий украинского командира пострадали трое военнослужащих, они были отправлены в одну из больниц района, однако сам факт происшествия командование пыталось скрыть.

Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в эфире НСН назвал этот инцидент абсолютно характерным для конфликта, который находится в процессе заморозки.