В Совфеде ответили на заявление украинского советника о «войне с Россией»
Российский сенатор заявил НСН о готовности России к войне с Украиной
Советник избрaнного президентa Укрaины Влaдимирa Зеленского по вопросaм обороны Ивaн Aпaршин зaявил, что стрaнa будет держaть курс нa вступление НAТО и «нa отношение к войне с Россией», пишут Известия.
«Мы не меняем курс кaсaтельно вступления Укрaины в НAТО. Но мы не обсуждaли сроки. Мы не меняем курс кaсaтельно отношения к войне с РФ, это же войнa», — скaзaл Апаршин.
Член Совета Федерации РФ Андрей Климов рассказал в эфире НСН, как будет действовать Россия при проявлении агрессии со стороны Украины.
«Зеленский уже назвал Путина своим врагом. Будут нападать – будем отвечать. Будут вводить какие-то санкции – будут получать зеркальный ответ. Ничего не происходит. Смена декораций, вывесок. Тот же самый режиссер, те же самые сценаристы. Поменяли маску. Я бы удивился, если бы было иначе. У них был шанс этого не делать, но они из кожи вон лезут, чтобы доказать своим старым хозяевам, что они продолжат прежний курс. Перевоспитывать их? Зачем кукол перевоспитывать? Надо не с куклами, а с кукловодами разговаривать. Народ Украины Россия по-прежнему рассматривает как братский, который оказался в очень тяжелой жизненной ситуации. Ему не позавидуешь, честно говоря», - отметил сенатор.
«Они делали вид, что все будет по-новому, а все будет-по старому»
По мнению Климова, украинцев, которые выбирая Владимира Зеленского новым президентом, надеялись на перемены, ждет разочарование.
«В большинстве своем за Зеленского голосовали люди, которые Зеленский и его команда попросту обманули. Они делали вид, что все будет по-новому, а все будет-по старому, за исключением каких-то деталей. Разочарование? Будет конечно, причем серьезное. Осенью на Украине будут парламентские выборы. Вот они и покажут, как этот молодой человек смог отвечать требованиям, которые предъявляли граждане еще к старой власти», - заявил собеседник НСН.
Ранее экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в эфире НСН порекомендовал Ивану Апаршину, военному советнику избранного президента Украины Владимира Зеленского, обратиться к психиатрам после его заявлений о готовности Киева к неожиданному военному удару.
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