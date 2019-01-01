Царев: Киев разблокирует Донбасс ради угля
Экс-спикер парламента Новороссии в беседе с НСН объяснил неожиданный поворот в отношениях Киева с Донбассом.
Частично восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом намерена компания «Украинские железные дороги». Перевозчик планирует начать поставки угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев в беседе с НСН объяснил неожиданный поворот в отношениях Киева с Донбассом.
«Насколько я понимаю, схема «Роттердам плюс» стала слишком токсичной. И зарабатывать на ней Ренату Ахметову стало невозможно. И было принято решение разблокировать Донбасс, возить уголь напрямую, зарабатывать на поставках угля. Тут нет ничего сенсационного. Зеленский неоднократно заявлял, что схема «Роттердам плюс», по которой донбасский уголь, сделав круг через Россию, приезжал на Украину. Теперь будут поставлять напрямую. Это позволит немного снизить тарифы, и население тоже будет довольно», - пояснил он.
По словам политика, новые веяния в украинском руководстве могут затронуть и Крым.
«Нельзя говорить, что совсем нет потепления. Пока еще в кулуарах, но обсуждают и разблокирование Крыма. Есть надежда, что украинские поезда в Крым пойдут раньше, чем через Керченский мост», - предположил он.
Отметим, что «Роттердам плюс» - это методика расчета цены на топливо (уголь) на украинских тепловых электростанциях. Она начала действовать в мае 2016 года, поскольку донбасский уголь стал для Киева недоступен и украинская власть для обеспечения энергонезависимости решила закупать его на международной бирже в Роттердаме. Однако на деле на украинские ТЭС шел в основном местный, в том числе донбасский уголь, но по цене вдвое выше внутриукраинской. Эту схему расчета цены неоднократно критиковали за коррупционность.
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