Царев: Киев разблокирует Донбасс ради угля

По словам политика, новые веяния в украинском руководстве могут затронуть и Крым.

«Нельзя говорить, что совсем нет потепления. Пока еще в кулуарах, но обсуждают и разблокирование Крыма. Есть надежда, что украинские поезда в Крым пойдут раньше, чем через Керченский мост», - предположил он.

Отметим, что «Роттердам плюс» - это методика расчета цены на топливо (уголь) на украинских тепловых электростанциях. Она начала действовать в мае 2016 года, поскольку донбасский уголь стал для Киева недоступен и украинская власть для обеспечения энергонезависимости решила закупать его на международной бирже в Роттердаме. Однако на деле на украинские ТЭС шел в основном местный, в том числе донбасский уголь, но по цене вдвое выше внутриукраинской. Эту схему расчета цены неоднократно критиковали за коррупционность.

