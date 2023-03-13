«Грызутся за каждый метр»: Россия «замыкает» Артемовск, ВСУ готовят наступление
Ситуация в Артемовске остается «очень тяжелой», ВСУ не отступают и готовятся атаковать на других направлениях, включая Запорожье.
Российские силы продолжают штурмовать Артемовск (Бахмут), ВСУ не отступают, а также предпринимают попытки контратаковать на других направлениях. Так, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин накануне сообщил, что ситуация в городе остается тяжелой, идут бои.
«Обстановка тяжелая, очень тяжелая, противник грызется за каждый метр, и чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерия работает по нам, тем больше танков. Украинцы подкидывают бесконечные резервы. Мы идем вперед и будем идти вперед», - приводит его слова пресс-служба.
Он также отметил, что в Авдеевке ведутся тяжелые бои, оттуда российские военные, по его словам, привозят вагнеровцам боеприпасы в Артемовск.
О ситуации под Авдеевкой в ДНР рассказал РИА Новости один из украинских военнопленных. По его словам, офицеры под угрозой расстрела запрещают своим новобранцам отступать с передовых позиций на данном направлении. Он рассказал, что сдался в плен во время штурма «потому что хотел жить».
При этом мэр города Донецка Алексей Кулемзин сообщает о тяжелой ситуации в регионе.
«Ситуация в Донецке крайне сложная, вы сами это видите... Сегодня нет понятия "необстреливаемый район". Все районы под обстрелом», - приводит его слова РИА Новости.
По его данным, постоянно обстреливаются такие районы, как Петровский, Киевский, Куйбышевский и Кировский, «огромные разрушения» есть и в Ворошиловском районе, в самом центре Донецка.
По данным Telegram-канала WarGonzo, на донецком фронте российские войска после артобстрела вели штурмовые действия у Победы. В Марьинке они пытаются продвинуться в городской черте, украинские силы оказывают ожесточённое сопротивление.
Также продолжаются атаки российских сил на Северное и Каменку – с юго-запада и севера от Авдеевки. Сообщается, что ВСУ 11 марта нанесли удары по Донецку, Макеевке, Верхнеторецкому, Горловке и Майорску.
К юго-западу от Артемовска ЧВК «Вагнер» продвинулась в направлении Ступочек. Атаку на Ивановское ВСУ отбили, пишет WarGonzo. ВСУ удерживают оборону со стороны Опытного и Иванграда.
«К северо-западу от города «оркестранты» продвинулись в районе Хромового и у Богдановки. А к западу от Соледара – в сторону Приволья по трассе М-03 на Славянск. При поддержке артиллерии ЧВК «Вагнер» также вела штурмовые действия у Железнянского. А к северу от Соледара – атаковала в сторону Фёдоровки», - отмечают военные аналитики.
Непростая ситуация складывается на сегодняшний день и на луганском направлении. Военные корреспонденты проекта рассказывают, что есть продвижение российских военных со стороны Шипиловки в Серебрянском лесном массиве. При этом атаки в направлении Тернов, Невского и Макеевки успеха не принесли.
По данным Минобороны РФ, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Золотая Нива. Также в районах населенных пунктов Новомихайловка ДНР Левадное и Марфополь Запорожской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп.
За сутки перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», а также уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области.
По данным военного эксперта Бориса Рожина, основные усилия российских войск сосредоточены на продвижение к северу от Артемовска, бои идут в направлении Хромово.
«Все предшествующие вбросы о том, что противник оттуда отходит, не соответствует действительности. Противник, понимая ценность Хромово, организовал на этом участке очень плотную оборону», - пишет он.
По его словам, потеря Хромово означает замыкание Артемовского котла, поэтому противник пытается цепляться за него всеми силами.
Также эксперт предупредил, что ВСУ могут попытаться отбросить российские войска от Красного и восстановить снабжение по дороге Часов Яр — Красное — Артемовск, отбить Ягодное и Берховку.
Военные эксперты отмечают, что весна внесет свои коррективы в ход спецоперации. На Западе ожидают от Киева активных наступательных действий и обещают помогать вооружением.
Киев собрал 40-тысячную группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, чтобы в апреле начать наступление на юг региона, заявил ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН. Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что 40-тысячная группировка ВСУ сосредоточена на севере области.
«Эта группировка на Донбасс не пойдет, там противник будет и дальше истощать силы наших наступающих войск, сдавая по укрепленной деревне в два-три дня. Эти силы готовят для весеннего наступления на юг Запорожской области. Если бы эти 40 тысяч были выстроены на плацу или сосредоточены на одном полигоне, то их можно было бы поразить, но речь идет о рассредоточенных подразделениях», - объяснил Стрелков.
Он отметил, что для ВСУ настала очередь идти в наступление. По словам Стрелкова, украинское командование дождется, когда военные освоят поставленную западную технику, а потом отдаст приказ о наступлении.
При этом наступление украинских войск в Запорожской области может обернуться крахом киевского режима, считает председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации области Владимир Рогов.
«Если они сунутся к нам, то получат сполна. И это может стать концом режима [президента Украины Владимира] Зеленского», — приводит его слова РИА Новости.
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