«Грызутся за каждый метр»: Россия «замыкает» Артемовск, ВСУ готовят наступление

Российские силы продолжают штурмовать Артемовск (Бахмут), ВСУ не отступают, а также предпринимают попытки контратаковать на других направлениях. Так, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин накануне сообщил, что ситуация в городе остается тяжелой, идут бои.

«Обстановка тяжелая, очень тяжелая, противник грызется за каждый метр, и чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерия работает по нам, тем больше танков. Украинцы подкидывают бесконечные резервы. Мы идем вперед и будем идти вперед», - приводит его слова пресс-служба.

Он также отметил, что в Авдеевке ведутся тяжелые бои, оттуда российские военные, по его словам, привозят вагнеровцам боеприпасы в Артемовск.

О ситуации под Авдеевкой в ДНР рассказал РИА Новости один из украинских военнопленных. По его словам, офицеры под угрозой расстрела запрещают своим новобранцам отступать с передовых позиций на данном направлении. Он рассказал, что сдался в плен во время штурма «потому что хотел жить».