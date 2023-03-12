Командир ВСУ Ярославский заявил о возможном окружении в Артемовске

«Без логистики нет ни ротации, ни подвоза боеприпасов. Враг это понимает и пытается прежде всего перерезать логистику», — считает командир подразделения ВСУ.

По его мнению, ситуация в Артемовске похожа на ту, что сложилась в 2015 году в Дебальцево.

В Артемовске сражаются за каждый дом. По оценке украинского военачальника, «горловина котла» составляет не более 4 км.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что российским штурмовым удалось занять выгодные позиции и рубежи в промзоне города Артемовск (Бахмут) на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.



