Командир ВСУ Ярославский заявил о возможном окружении в Артемовске
Командир подразделения Вооруженных сил Украины Денис Ярославский заявил, что украинские военные могут оказаться Артемовске в «котле». Эта ситуация похожа на положение дел в Дебальцево в 2015 году, передает украинский телеканал «Эспрессо ТВ».
«Без логистики нет ни ротации, ни подвоза боеприпасов. Враг это понимает и пытается прежде всего перерезать логистику», — считает командир подразделения ВСУ.
По его мнению, ситуация в Артемовске похожа на ту, что сложилась в 2015 году в Дебальцево.
В Артемовске сражаются за каждый дом. По оценке украинского военачальника, «горловина котла» составляет не более 4 км.
Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что российским штурмовым удалось занять выгодные позиции и рубежи в промзоне города Артемовск (Бахмут) на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+11 985 / сут.
Умерли
397 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+11 218 / сут.
- Оппозиция на митинге выдвинула правительству Молдавии ультиматум
- СМИ: У США и Украины существуют разногласия
- Командир ВСУ Ярославский заявил о возможном окружении в Артемовске
- Пригожин сравнил Санкт-Петербург с разрушенным Артемовском из «бегловщины»
- Удар «Кинжалом». На Западе опасаются российского супероружия
- СМИ: Российские ракеты «Кинжал» заставили испугаться Запад
- Собянин рассказал о возможностях детских технопарков Москвы
- Минобороны РФ: Уничтоженено два вертолета Ми-8 и семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган»
- В Кишиневе между полицией и митингующей оппозицией произошли столкновения
- СК РФ опроверг информацию о задержании сына депутата Госдумы Иванюженкова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru