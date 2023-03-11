В ВСУ объяснили оборону Артемовска планом «выиграть время»

Продолжающиеся бои в районе Артемовска (Бахмут) – это попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) выиграть время и накопить резервы перед весенним контрнаступлением. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский6 передает агентство Укринформ.

Российские силы перекрыли все крупные пути снабжения ВСУ в Артемовске

«Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами», – цитирует сообщение ТАСС.

Ранее российский бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил в интервью военкору Александру Симонову, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» находится на расстоянии 1 км 200 метров от административного центра Артемовска. Видео совместной поездки журналиста с Пригожиным по Артемовску опубликовано в Telegram-канале военкора.

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ФОТО: РИА Новости
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