В ВСУ объяснили оборону Артемовска планом «выиграть время»

«Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами», – цитирует сообщение ТАСС.

Ранее российский бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил в интервью военкору Александру Симонову, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» находится на расстоянии 1 км 200 метров от административного центра Артемовска. Видео совместной поездки журналиста с Пригожиным по Артемовску опубликовано в Telegram-канале военкора.

