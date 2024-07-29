Миршаймер напомнил, что по введенному два месяца назад властями Украины плану по мобилизации, должно было быть набрано 10 новых бригад ВСУ. Однако стало известно, что создание этих подразделений не ведется из-за больших потерь Украины на фронте.

По его словам, сейчас ВСУ отправляют на передовую тех мобилизованных, из которых должны были формироваться новые подразделения. Миршаймер отметил, что ситуация «ужасающая», так как Украина продолжает отправлять в бой новобранцев без подготовки.

Ранее в Генштабе ВСУ признали сложности на Красноармейском направлении фронта в ДНР, передает RT.

