Минобороны РФ: ВСУ за неделю потеряли 13 825 военнослужащих
Украинская армия потеряла за неделю 13 825 военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что самые большие потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли в боестолкновениях с подразделениями группировок российских войск «Запад» и «Юг» — 3640 и 4640 бойцов соответственно.
Российское оборонное ведомство также сообщило, что еще 5545 бойцов ВСУ лишились в зонах контроля подразделений группировок войск «Север», «Центр», «Восток» и «Днепр».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ежедневно потери в рядах ВСУ в зоне проведения спецоперации только растут. При этом президент не назвал точное количество погибших солдат, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru