Минобороны: завершается разгром нацбатальона «Донбасс»

Военные России завершают разгром украинского нацбатальона «Донбасс», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова.

Минобороны разместило видеоролик боевого применения Су-35 в ходе спецоперации на Украине

По его словам, в течение дня российские вооруженные силы продвинулись на 12 километров, вышли на рубеж Никольского и совместно с подразделениями ДНР блокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое. Военным России удалось уничтожить до 60 боевиков, два танка, три БМП, шесть орудий полевой артиллерии и минометов националистов. Продолжается бой за овладение населенными пунктами Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское.

Напомним, по данным Минобороны, российские гиперзвуковые комплексы «Кинжал» уничтожили крупную базу хранения ГСМ украинских военных в Николаевской области. Пуск был произведен из акватории Каспийского моря.

А крылатыми ракетами «Калибр», пущенными из акватории Черного моря, уничтожены цеха по ремонту поврежденной украинской бронетанковой техники.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как отмечал член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.

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ФОТО: РИА Новости Константин Михальчевский
ТЕГИ:Минобороны РФУкраинаВоенная Операция
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