«Исторический выбор»: Россия предложила властям Мариуполя выбрать «сторону народа»

Военная спецоперация российских войск на Украине длится уже 25 дней. В воскресенье, 20 марта, официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил о разгроме украинского нацбатальона «Донбасс». По словам генерала, за сутки российским войскам удалось продвинуться на 12 километров.

Но не обошлось без потерь. 20 марта в ходе боев под Мариуполем погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан 1 ранга Андрей Палий. Об этом написала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в своем Telegram-канале.

«Севастополь понес тяжелую, невосполнимую потерю. В ходе проведения специальной операции на Украине в боях за освобождение Мариуполя от нацистов погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан 1 ранга Андрей Николаевич Палий», — рассказала сенатор.

Освобождение Мариуполя российскими войсками станет важным событием, которое имеет также символический смысл, заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в интервью РИА Новости. Он добавил, что взятие города послужит «колоссальным подъемом боевого духа для ЛНР, ДНР, ну и, соответственно, падением для Украины».

При этом, по данным Минобороны РФ, гуманитарная ситуация в Мариуполе остается ужасающей. В ведомстве также заявили о продолжающемся терроре местных жителей со стороны украинских силовиков.