«Исторический выбор»: Россия предложила властям Мариуполя выбрать «сторону народа»
Минобороны РФ отчиталось о продвижении на 12 км, однако также сообщило о пытках и терроре населения Донбасса со стороны ВСУ и гумкатастрофе в Мариуполе.
Военная спецоперация российских войск на Украине длится уже 25 дней. В воскресенье, 20 марта, официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил о разгроме украинского нацбатальона «Донбасс». По словам генерала, за сутки российским войскам удалось продвинуться на 12 километров.
Но не обошлось без потерь. 20 марта в ходе боев под Мариуполем погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан 1 ранга Андрей Палий. Об этом написала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в своем Telegram-канале.
«Севастополь понес тяжелую, невосполнимую потерю. В ходе проведения специальной операции на Украине в боях за освобождение Мариуполя от нацистов погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан 1 ранга Андрей Николаевич Палий», — рассказала сенатор.
Освобождение Мариуполя российскими войсками станет важным событием, которое имеет также символический смысл, заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в интервью РИА Новости. Он добавил, что взятие города послужит «колоссальным подъемом боевого духа для ЛНР, ДНР, ну и, соответственно, падением для Украины».
При этом, по данным Минобороны РФ, гуманитарная ситуация в Мариуполе остается ужасающей. В ведомстве также заявили о продолжающемся терроре местных жителей со стороны украинских силовиков.
Минобороны России также обратилось к властям города с предложением сделать «исторический выбор»: остаться на стороне «народа» или перейти в ранг «бандитов». Такое заявление сделал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. При этом от городской власти, по словам Мизинцева, «мало что зависит», однако в Кремле рассчитывают на «чувство сострадания» к мирным жителям города, добавил генерал.
«Именно у вас сейчас есть право на исторический выбор — или вы со своим народом, или вы с бандитами», — заявил Мизинцев.
Еще 11 марта Мизинцев сказал, что ВСУ заблокировали Мариуполь, а также заминировали ведущие к нему дороги, мосты и подступы. При этом, по последним данным, бои войск ДНР при поддержке российских военных против ВСУ уже идут в центре города.
Обстановка остается напряженной и на других направлениях. Так, украинские СМИ сообщили, что в Киеве в воскресенье произошел взрыв, в результате которого загорелся один из торгово-развлекательных центров, а в соседних домах вылетели стекла. Кроме того, идут боевые действия в районе города Изюм в Харьковской области.
21 марта омбудсмен по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова заявила о случаях пыток людей военными ВСУ за несогласие с официальной политикой Киева. Морозова со ссылкой на главу поселка Талковка заявила, что пытки происходили в районе аэропорта, где еще с 2014 года, по данным правозащитников, «происходили систематические пытки и убийства».
При этом стороны не оставляют попыток договориться. Так, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что провал переговорного процесса между Киевом и Москвой приведет к началу Третьей мировой войны. Поэтому украинский лидер выразил готовность участвовать в переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
21 марта с 10 часов утра по Москве российская сторона откроет гуманитарные коридоры из Мариуполя как в восточном, так и в западном направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаила Мизинцева.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+31 035 / сут.
Умерли
364 тыс.+434 / сут.
Выздоровели
16,2 млн+74 675 / сут.
- ГСЧС Украины: Утечка аммиака в Сумах локализована
- СМИ: Китай продолжил сближение с Россией несмотря на давление США
- В Крыму рекомендовали Украине «не мешкать» с признанием российского статуса полуострова
- Первый зампред Швецов покинет Центробанк
- В России появится система блокировки спам-звонков и SMS
- Актриса Чулпан Хаматова покинула Россию
- Дегтярев обнародовал «пророчество» Жириновского о желании НАТО завладеть Крымом
- В Ростове-на-Дону 13 человек госпитализировали после прорыва теплотрассы
- Утечка аммиака произошла на химзаводе в Сумах
- Псаки: Байден после саммита в Брюсселе отправится в Польшу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru