Готовится наступление? Казахстан призвал граждан покинуть Харьков и Одессу

Там отметили, что призывают граждан покинуть области «в связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью». В посольстве напомнили, что в случае выезда через Польшу гражданам Казахстана нужно будет иметь шенгенскую визу. Также дипведомство призвало сограждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие при ее объявлении.

ХАРЬКОВ НА ОЧЕРЕДИ?

Последние недели Вооруженные силы РФ активизировались в направлении Харькова. Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев 28 марта сообщил РИА Новости, что российская армия ночью нанесла серию ударов по Харькову и ликвидировала порядка 50 солдат Украины, диверсантов и наемников.

В свою очередь корреспондент «Известий» сообщил, что ВС РФ ведут активную работу по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Отмечается, что после отработки по целям украинских военных бойцы спускаются в укрытие, чтобы не попасть под атаку беспилотников.

Между тем атаки на стратегическую инфраструктуру Украины сильно обеспокоили Запад. Французская газета L'Express отмечает, что десятки ракет и беспилотников наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры Харькова. Так, 22 марта мэра Харькова Игорь Терехов сообщал, что в городе прогремело не менее 15 взрывов, повреждения получили объекты энергетического сектора, происходили отключения электроэнергии.

В ночь на 22 марта Минобороны РФ сообщило, что атаковало ракетами и беспилотниками военные и энергетические объекты на Украине в ответ на обстрелы приграничных регионов и попытки перейти границу. Всего было нанесено 49 ударов, в результате которых оказались повреждены объекты генерации и системы передачи и распределения электроэнергии.

Ряд военных экспертов уверены, что Россия может взять Харьков под контроль. Полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко беседе с NEWS.ru предположил, что одной из целей ВС РФ в зоне спецоперации на Украине является блокировка и взятие города. По его словам, для решения этой задачи необходимо развивать наступление от Артемовска, Авдеевки и Северска.