Готовится наступление? Казахстан призвал граждан покинуть Харьков и Одессу
Казахстан призвал своих граждан покинуть две области «в связи с растущей напряженностью». Тем временем ВС РФ активизировались в направлении Харькова, а эксперты уверены, что России нужно брать город под свой контроль для обеспечения безопасности Белгорода.
Власти Казахстана призвали сограждан покинуть Одессу и Харьковскую область из соображений безопасности. Соответствующий призыв опубликован на официальном сайте посольства Казахстана в Киеве, а также продублирован в соцсетях генконсульства в Одессе.
«Посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области», – говорится в сообщении.
Там отметили, что призывают граждан покинуть области «в связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью». В посольстве напомнили, что в случае выезда через Польшу гражданам Казахстана нужно будет иметь шенгенскую визу. Также дипведомство призвало сограждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие при ее объявлении.
ХАРЬКОВ НА ОЧЕРЕДИ?
Последние недели Вооруженные силы РФ активизировались в направлении Харькова. Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев 28 марта сообщил РИА Новости, что российская армия ночью нанесла серию ударов по Харькову и ликвидировала порядка 50 солдат Украины, диверсантов и наемников.
В свою очередь корреспондент «Известий» сообщил, что ВС РФ ведут активную работу по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Отмечается, что после отработки по целям украинских военных бойцы спускаются в укрытие, чтобы не попасть под атаку беспилотников.
Между тем атаки на стратегическую инфраструктуру Украины сильно обеспокоили Запад. Французская газета L'Express отмечает, что десятки ракет и беспилотников наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры Харькова. Так, 22 марта мэра Харькова Игорь Терехов сообщал, что в городе прогремело не менее 15 взрывов, повреждения получили объекты энергетического сектора, происходили отключения электроэнергии.
В ночь на 22 марта Минобороны РФ сообщило, что атаковало ракетами и беспилотниками военные и энергетические объекты на Украине в ответ на обстрелы приграничных регионов и попытки перейти границу. Всего было нанесено 49 ударов, в результате которых оказались повреждены объекты генерации и системы передачи и распределения электроэнергии.
Ряд военных экспертов уверены, что Россия может взять Харьков под контроль. Полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко беседе с NEWS.ru предположил, что одной из целей ВС РФ в зоне спецоперации на Украине является блокировка и взятие города. По его словам, для решения этой задачи необходимо развивать наступление от Артемовска, Авдеевки и Северска.
«Не исключу, что для решения данной задачи необходимо развивать наступление от Артемовска, Авдеевки и Северска. Скорее всего, надо взять линию Славянск – Краматорск – Купянск и выйти на юго-западную линию от Харькова», – заявил Тимошенко.
Он выразил уверенность, что если не взять Харьков под контроль, то ВСУ продолжат обстреливать территорию Белгородской области.
Однако в августе прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил газете The New York Times, что РФ хочет контролировать все территории, которые указаны в Конституции как принадлежащие ей. Журналист газеты спросил представителя Кремля, хочет ли Москва взять под контроль больше территорий за пределами тех четырех регионов, которые ранее относились к Украине, а сейчас включены в состав России. Ответ Пескова был отрицательным.
СИТУАЦИЯ НА ФРОНТЕ
Между тем российская армия ведет активные действия практически по всей линии фронта. По данным Telegram-канала «WarGonzo» на утро 29 марта, на Запорожском фронте идет активная работа артиллерии с обеих сторон. Отмечается, что ВСУ продолжают подтягивать на направление резервы, а в Работино идут позиционные бои. При этом сообщается, что северо-западнее Вербового ВС РФ продолжают «давить» на оборону украинской армии.
На Донецком фронте российские войска продолжают удерживать инициативу. По данным канала, в Новомихайловке ВС РФ смогли отбить у ВСУ еще ряд позиций и продвинуться в населенном пункте. Встречные бои продолжаются в Георгиевке, Первомайском и в районе Невельского, в районе Тоненького идут наступательные действия ВС РФ на запад, подчеркивается в сообщении.
«Штурмовые действия ВС РФ вели в Семеновке, где, в результате трудных боев, смогли закрепиться на южных окраинах. В Бердычах продолжаются встречные бои. Украинцы шлют в населенный пункт все новые резервы, пытаясь выиграть время для подготовки нового рубежа обороны. Продолжается наступление ВС РФ на Часов Яр», – добавляется в сообщении.
Тем временем «Укрэнерго» утром 29 марта сообщило о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в западной и центральной частях Украины. По данным украинских СМИ, ночью взрывы звучали в Черкасской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Полтавской, Львовской и Киевской областях.
Ранее, 20 марта, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ за первые три месяца 2024 года почти в три раза превышают показатели за аналогичный период прошлого года. По его словам, потери украинской армии составили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц вооружения, в том числе четыре танка Abrams и пять Leopard, 27 машин Bradley, шесть пусковых установок HIMARS, 11 пусковых установок ЗРК, в том числе пять Patriot, передает «Радиоточка НСН».
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