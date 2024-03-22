«Оборонка и железные дороги»: Остановка работы ДнепроГЭС «дорого обойдется» ВСУ

«Сами по себе опорные сооружения, которыми являются плотины, никто атаковать не планирует. Удар мог быть нанесен только по машинному залу, где размещены гидрогенераторы и трансформаторы, чтобы лишить энергопитания большую часть инфраструктуры – оборонные предприятия, железные дороги. С российской гуманной точки зрения, никто бомбить не будет, разрушать не будет. Никто не решился бы на это. Это только способ лишить оборонный комплекс Украины снабжения, заводы по производству ракет и так далее. День простоя любых серьезных предприятий обходится Украине дорого, так как продукция не уходит на линию фронта, на передовую», - рассказал он.

Ранее «Укргидроэнерго» заявила об ударах по гидросооружениям и плотине ДнепроГЭС и возникшем пожаре. На автодорожном переезде дамбы станции полностью ограничили движение, передает «Радиоточка НСН». В Минобороны РФ: позднее сообщили, что российскими силами был нанесен массированный удар по объектам энергетики Украины, железнодорожным узлам и арсеналам, об ударах по ГЭС не сообщалось. В свою очередь, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о возгорании машинного зала ДнепроГЭС-2.

