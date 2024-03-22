«Оборонка и железные дороги»: Остановка работы ДнепроГЭС «дорого обойдется» ВСУ
Владимир Тетельмин рассказал НСН, что остановка ГЭС парализует работу оборонных предприятий Украины.
Остановка работы Днепровской ГЭС парализует работу значительной части оборонных предприятий Украины, заявил доктор технических наук, член Общественного совета Министерства энергетики РФ Владимир Тетельмин в интервью НСН.
Сегодня по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины был нанесён массированный удар, сообщило Минобороны России. Конкретные объекты не называются, но другие источники уточняют, что ДнепроГЭС выведена из строя из-за значительных разрушений.
«Сами по себе опорные сооружения, которыми являются плотины, никто атаковать не планирует. Удар мог быть нанесен только по машинному залу, где размещены гидрогенераторы и трансформаторы, чтобы лишить энергопитания большую часть инфраструктуры – оборонные предприятия, железные дороги. С российской гуманной точки зрения, никто бомбить не будет, разрушать не будет. Никто не решился бы на это. Это только способ лишить оборонный комплекс Украины снабжения, заводы по производству ракет и так далее. День простоя любых серьезных предприятий обходится Украине дорого, так как продукция не уходит на линию фронта, на передовую», - рассказал он.
Ранее «Укргидроэнерго» заявила об ударах по гидросооружениям и плотине ДнепроГЭС и возникшем пожаре. На автодорожном переезде дамбы станции полностью ограничили движение, передает «Радиоточка НСН». В Минобороны РФ: позднее сообщили, что российскими силами был нанесен массированный удар по объектам энергетики Украины, железнодорожным узлам и арсеналам, об ударах по ГЭС не сообщалось. В свою очередь, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о возгорании машинного зала ДнепроГЭС-2.
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