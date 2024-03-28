ВСУ установили в Одесской области пять тысяч противотанковых заграждений
В Одесской области установили пять тысяч противотанковых заграждений («зубы дракона»). Об этом в четверг сообщило управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.
В публикации говорится, что местные власти расширяют масштаб строительства защитных сооружений. Помимо установки «зубов дракона», в области сооружают блиндажи и роют траншеи, заявили в ВСУ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале строительства трех линий обороны общей протяженностью две тысячи километров. На эти цели выделено около 20 миллиардов гривен.
На прошлой неделе стало известно о появлении противотанковых заграждений в Днепропетровской области. Там установили около семи тысяч «зубов дракона», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru