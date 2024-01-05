Госдеп: США продолжат военную поддержку Украины, но не на уровне прошлых лет

Вашингтон продолжит оказывать Украине военную поддержку, но не на уровне прошлых лет, заявил представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер.

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По его словам, речь идет о 2022 и 2023 годах.

Также он указал, что Киеву придется очень тяжело без дополнительной помощи со стороны Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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