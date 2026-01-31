Мишустин изменил состав Совета по развитию кинематографии
Режиссер Александр Сокуров, глава Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» и гендиректор киностудии имени Горького Юлиана Слащева, экс-советник президента по культуре Владимир Толстой исключены из состава Совета по развитию отечественной кинематографии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ размещен на портале правовой информации.
«Исключить из состава Добродеева О.Б., Илона Э.Р., Малышева А.В., Мокрицкую Н.В., Слащеву Ю.Ю., Сокурова А.Н., Тодоровского В.П., Толстого В.И. и Федоровича В.В.», - указано в тексте.
В то же время в состав совета включили продюсера Александра Акопова, гендиректора «Централ Партнершип» Вадима Верещагина, главу «Окко» Гавриила Гордеева, первого замгендиректора ВГТРК Антона Златопольского. Кроме того, в совет вошли глава Союза театральных деятелей Владимир Машков, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов, режиссер Сергей Урсуляк и другие.
Ранее Союз кинематографистов России исключил из состава организации семь членов в связи с неуплатой членских взносов.
