Мишустин изменил состав Совета по развитию кинематографии

Режиссер Александр Сокуров, глава Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» и гендиректор киностудии имени Горького Юлиана Слащева, экс-советник президента по культуре Владимир Толстой исключены из состава Совета по развитию отечественной кинематографии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ размещен на портале правовой информации.

«Исключить из состава Добродеева О.Б., Илона Э.Р., Малышева А.В., Мокрицкую Н.В., Слащеву Ю.Ю., Сокурова А.Н., Тодоровского В.П., Толстого В.И. и Федоровича В.В.», - указано в тексте.

В то же время в состав совета включили продюсера Александра Акопова, гендиректора «Централ Партнершип» Вадима Верещагина, главу «Окко» Гавриила Гордеева, первого замгендиректора ВГТРК Антона Златопольского. Кроме того, в совет вошли глава Союза театральных деятелей Владимир Машков, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов, режиссер Сергей Урсуляк и другие.

Ранее Союз кинематографистов России исключил из состава организации семь членов в связи с неуплатой членских взносов.