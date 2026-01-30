Каким продавцам маркетплейсов начислят новый налог
Если продавец на маркетплейсе подавал в налоговую неверные данные, не учитывая скидку на товар, которую компенсировала ему онлайн-площадка, то ему придет повышенный налог, заявил НСН Алексей Кременсков.
Президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков заявил НСН, что если продавцы на маркетплейсах в прошлом году вели правильный бухгалтерский учет, плюсуя компенсацию скидок от маркерплейсов, то им не должны грозить никакие дополнительные начисления от налоговой.
Налоговые органы в 2025 году начали доначислять продавцам с маркетплейсов налоги на бонусные баллы, которые они получают от платформ за участие в программах скидок, пишут «Ведомости» со ссылкой на налоговых консультантов. Это также подтвердили в Союзе электронной торговли (СЭТ; защищает интересы бизнеса и потребителей). Кременсков раскрыл, кому из продавцов грозит дополнительный налог.
«Если продавцы в 2025 году вели правильный учет, имея ввиду и отчеты от маркетплейса, то никаких доначислений быть не должно. Однако, мне кажется, некоторые продавцы игнорировали этот момент, как в свое время с комиссией маркетплейсов, когда, товар, условно, продается за 1000 рублей, продавец получает с него 600 рублей и показывает налоговой, что он заработал 600 рублей без учета комиссии по продаже. Здесь такая же логика: если товар стоит 1000 рублей, а маркетплейс сделал скидку 100 рублей, которую компенсировал продавцу, то в итоге цена была все равно 1000 рублей. Так что продавец должен это отразить в налоговой декларации. Только в прошлом году начали серьезно с этим разбираться. Банки, которые ведут бухгалтерию, начали автоматически подтягивать от маркетплейсов информацию. Обычно проблема касалась маленьких компаний, где бухгалтерия ведется вручную, в связи с чем они игнорировали какую-то информацию от маркетплейсов», - рассказал он.
Также собеседник НСН раскрыл, как дополнительные налоги могут отразиться на рынке в целом.
«Я не думаю, что это как-то отразится на рынке, тем более, это касается 2025 года, учитывая, что модели возмещения скидок и прочего на маркетплейсах меняются. Не думаю, что это как-то отразится на покупателях», - подытожил он.
Ранее Кременсков говорил НСН, что налог, введенный для маркетплейсов, в конечном счете обернется против остального розничного бизнеса, так как первые быстро переквалифицируются так, чтобы ничего не платить.
