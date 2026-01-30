«Если продавцы в 2025 году вели правильный учет, имея ввиду и отчеты от маркетплейса, то никаких доначислений быть не должно. Однако, мне кажется, некоторые продавцы игнорировали этот момент, как в свое время с комиссией маркетплейсов, когда, товар, условно, продается за 1000 рублей, продавец получает с него 600 рублей и показывает налоговой, что он заработал 600 рублей без учета комиссии по продаже. Здесь такая же логика: если товар стоит 1000 рублей, а маркетплейс сделал скидку 100 рублей, которую компенсировал продавцу, то в итоге цена была все равно 1000 рублей. Так что продавец должен это отразить в налоговой декларации. Только в прошлом году начали серьезно с этим разбираться. Банки, которые ведут бухгалтерию, начали автоматически подтягивать от маркетплейсов информацию. Обычно проблема касалась маленьких компаний, где бухгалтерия ведется вручную, в связи с чем они игнорировали какую-то информацию от маркетплейсов», - рассказал он.

Также собеседник НСН раскрыл, как дополнительные налоги могут отразиться на рынке в целом.

«Я не думаю, что это как-то отразится на рынке, тем более, это касается 2025 года, учитывая, что модели возмещения скидок и прочего на маркетплейсах меняются. Не думаю, что это как-то отразится на покупателях», - подытожил он.

Ранее Кременсков говорил НСН, что налог, введенный для маркетплейсов, в конечном счете обернется против остального розничного бизнеса, так как первые быстро переквалифицируются так, чтобы ничего не платить.

