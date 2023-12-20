США: отсутствует «волшебный горшочек» для выделения средств Киеву
20 декабря 202301:25
У американских властей нет источников средств для оказания помощи Киеву, если будет отсутствовать решение Конгресса США о выделении дополнительных денег из бюджета, сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.
«У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать, если конгресс не примет этот законопроект», — сказал дипломат.
Также Миллер заявил, что Украину ждет «очень тяжелая зима», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru