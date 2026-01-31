В ДР Конго более 200 человек погибли при обрушении шахты
Более 200 человек погибли в результате обрушения шахты на востоке Демократической Республики Конго в районе, контролируемом повстанцами из «Движения 23 марта». Об этом сообщил пресс-секретарь назначенного повстанцами губернатора провинции Северное Киву Лубумбу Камбере Муису, пишет Reuters.
Инцидент произошел 28 января на шахте близ города Рубайя. Погибли как минимум 227 человек, точное число жертв пока неизвестно. В числе погибших шахтеры, дети и торговцы на рынке.
На руднике, где произошло обрушение, добывали колумбит-танталит (колтан). Этот минерал пользуется повышенным спросом в мире и используется при изготовлении аккумуляторов мобильных телефонов и электромобилей.
Ранее оползень произошел на шахте Мулондо в районе Кавама на юге республики, погибли 49 человек.
