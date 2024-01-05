Госдеп США: Украине будет очень тяжело без помощи Вашингтона

Киеву придется очень тяжело без дополнительной помощи со стороны Вашингтона, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Госдепа США Мэттью Миллера.

Помощь США Украине остановится до выделения средств конгрессом

По его словам, американский Конгресс придет к одобрению новой военной помощи Украине.

Ранее Миллер заявил, что у США отсутствует «волшебный горшочек» для выделения средств Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры