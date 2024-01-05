Госдеп США: Украине будет очень тяжело без помощи Вашингтона
5 января 202400:02
Киеву придется очень тяжело без дополнительной помощи со стороны Вашингтона, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Госдепа США Мэттью Миллера.
По его словам, американский Конгресс придет к одобрению новой военной помощи Украине.
Ранее Миллер заявил, что у США отсутствует «волшебный горшочек» для выделения средств Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru