Маск ответил на благодарность Киева за взаимодействие по Starlink

Основатель компании SpaceX Илон Маск ответил на благодарность министра обороны Украины Михаила Федорова в социальной сети X в связи с обсуждением ситуации вокруг использования спутниковой связи Starlink.

Федоров ранее сообщил, что украинская сторона взаимодействует со SpaceX для предотвращения применения системы Starlink российскими беспилотниками. По его словам, Минобороны Украины связалось с компанией и предложило конкретные варианты решения этой проблемы.

Маск назвал целью SpaceX встречу с инопланетянами

Министр поблагодарил президента SpaceX Гвинн Шотвелл и Илона Маска за оперативную реакцию и начало работы над мерами по ограничению использования спутниковой связи. Он также отметил, что решение Маска в начале конфликта срочно активировать Starlink и направить первую партию терминалов на Украину, по его оценке, сыграло важную роль в обеспечении устойчивости страны.

В ответ на публикацию Федорова Илон Маск написал: «Всегда рад», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Илон МаскУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры