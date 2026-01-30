Маск ответил на благодарность Киева за взаимодействие по Starlink
Основатель компании SpaceX Илон Маск ответил на благодарность министра обороны Украины Михаила Федорова в социальной сети X в связи с обсуждением ситуации вокруг использования спутниковой связи Starlink.
Федоров ранее сообщил, что украинская сторона взаимодействует со SpaceX для предотвращения применения системы Starlink российскими беспилотниками. По его словам, Минобороны Украины связалось с компанией и предложило конкретные варианты решения этой проблемы.
Министр поблагодарил президента SpaceX Гвинн Шотвелл и Илона Маска за оперативную реакцию и начало работы над мерами по ограничению использования спутниковой связи. Он также отметил, что решение Маска в начале конфликта срочно активировать Starlink и направить первую партию терминалов на Украину, по его оценке, сыграло важную роль в обеспечении устойчивости страны.
В ответ на публикацию Федорова Илон Маск написал: «Всегда рад», передает «Радиоточка НСН».
