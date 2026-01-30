Маск ответил на благодарность Киева за взаимодействие по Starlink

Министр поблагодарил президента SpaceX Гвинн Шотвелл и Илона Маска за оперативную реакцию и начало работы над мерами по ограничению использования спутниковой связи. Он также отметил, что решение Маска в начале конфликта срочно активировать Starlink и направить первую партию терминалов на Украину, по его оценке, сыграло важную роль в обеспечении устойчивости страны.

В ответ на публикацию Федорова Илон Маск написал: «Всегда рад», передает «Радиоточка НСН».

