СМИ: США не нашли данных об изготовлении ядерного оружия Ираном

Западные спецслужбы не выявили признаков того, что Иран изготавливает ядерное оружие. Об этом пишет New York Times со ссылкой на знакомые с разведанными США источники.

Как отмечает издание, специалисты не обнаружили доказательств ведения «высокоуровневого обогащения для производства материала, пригодного для изготовления бомбы, или других действий по созданию настоящей боеголовки».

По данным New York Times, Иран не возвел новых ядерных объектов, при этом была обнаружена активность на двух точках, строительство которых не было завершено. США, Израиль и международные инспекторы знали о них в течение нескольких лет.

Между тем глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что республика готова вновь начать переговоры с США по ядерной сделке.

