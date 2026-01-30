Самолет ВМС США снова заметили возле российских границ

Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon был зафиксирован в пятницу вблизи Кольского полуострова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные отслеживания полетов.

Согласно полученной информации, самолет вылетел с территории Исландии и проследовал в район Баренцева моря.