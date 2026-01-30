Самолет ВМС США снова заметили возле российских границ
Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon был зафиксирован в пятницу вблизи Кольского полуострова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные отслеживания полетов.
Согласно полученной информации, самолет вылетел с территории Исландии и проследовал в район Баренцева моря.
В ходе полета борт выполнил круг в районе долгот населенного пункта Териберка, после чего продолжил движение вдоль Кольского полуострова и затем исчез с радаров.
Это уже второй разведывательный самолет США и их союзников, замеченный у границ России в пятницу. Ранее сообщалось, что разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских военно-воздушных сил Великобритании и патрульный самолет ВВС США Boeing P-8 Poseidon совершили полеты над Черным морем вблизи побережья Крыма и Краснодарского края, передает «Радиоточка НСН».
