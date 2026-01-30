Фильм «Август» получил главный приз премии «Золотой орел»
Фильм «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева стал лауреатом главного приза национальной кинопремии «Золотой орел». Об этом сообщает РИА Новости.
ХХIV торжественная церемония вручения премии проходит в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». Победителя в номинации «Лучший фильм» объявили ведущие церемонии — актеры Милош Бикович и Юлия Пересильд.
На главный приз также претендовали картины «Батя 2. Дед» Ильи Учителя, «Кончится лето» Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, «Кракен» Николая Лебедева и «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова. Фильм «Август» снят по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины».
Премия «Золотой орел» была учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор номинантов проводит экспертный совет, а победители определяются по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии, передает «Радиоточка НСН».
