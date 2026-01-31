СМИ: В Италии не достроили канатную дорогу для зрителей Олимпиады

Канатная дорога для перевозки зрителей к местам проведения соревнований зимних Олимпийских игр в Италии еще не возведена за неделю до старта турнира. Об этом сообщило издание L'Equipe.

Дорога Аполлонио-Сокрепес будет доставлять зрителей до мест соревнований по горнолыжному спорту, которые начнутся с 9 февраля. Как сообщил источник, еще не установлены пятьдесят кабинок. Кроме того, пока не были проведены испытания на безопасность.

При этом государственное агентство Simico, которое отвечает за проект, заявило, что работы ведут в соответствии с графиком.

Зимняя Олимпиада пройдет 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо в Италии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

