СМИ: В Италии не достроили канатную дорогу для зрителей Олимпиады
Канатная дорога для перевозки зрителей к местам проведения соревнований зимних Олимпийских игр в Италии еще не возведена за неделю до старта турнира. Об этом сообщило издание L'Equipe.
Дорога Аполлонио-Сокрепес будет доставлять зрителей до мест соревнований по горнолыжному спорту, которые начнутся с 9 февраля. Как сообщил источник, еще не установлены пятьдесят кабинок. Кроме того, пока не были проведены испытания на безопасность.
При этом государственное агентство Simico, которое отвечает за проект, заявило, что работы ведут в соответствии с графиком.
Зимняя Олимпиада пройдет 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо в Италии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
